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Польща, Латвія, Литва та Естонія закликали білорусь вивести "вагнерівців" зі своєї території

28 серпня 2023, 17:37
Польща, Латвія, Литва та Естонія закликали білорусь вивести
джерело novynarnia
Країни очікують можливих інцидентів, у тому числі збройного характеру.

Польща, Литва, Латвія та Естонія повністю закриють кордони з білоруссю якщо станеться критичний інцидент за участю найманців ПВК "Вагнер".

Про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.

За його словами, країни очікують можливих інцидентів, у тому числі збройного характеру, та закликали мінськ вивести найманців "Вагнера" з білорусі.

"Якщо станеться критичний інцидент, незалежно від того, на якому кордоні це буде, ми застосуємо негайні заходи у відповідь. Всі прикордонні переходи, які наразі відкриті – як пасажирські, так і вантажні – будуть закриті", – наголосив очільник польського МВС.

Він також зазначив, що смерть ватажків ПВК "Вагнер" Євгєнія Прігожина і Дмітрія Уткіна не змінює фактичної ситуації в білорусі.

 

війна в Україніросія окупантивагнерівціпрігожинкордон з білоруссю

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