Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Вагон київського метро перетворили на торговий центр

Так протестували проти нелегальної торгівлі
У київському метрополітені влаштували акцію проти нелегальної торгівлі у підземці: один із вагонів перетворили на торговий центр.
Вагон київського метро перетворили на торговий центр Вагон київського метро перетворили на торговий центр Фото: Facebook / Наталка Макогон

Про це повідомила речниця метрополітену Наталія Макогон, пише Громадське. .

У вагоні пропонували купити фрукти та овочі, одяг, техніку та навіть зробити манікюр. У межах акції у вагоні також виступила співачка Jery Heil.

Вагон київського метро перетворили на торговий центр

Фото: Facebook / Наталка Макогон

Вагон київського метро перетворили на торговий центр

Фото: Facebook / Наталка Макогон

"Музика має бути у концерт-холах, торгівля у торгових центрах або фермерських крафтових рядах, та й всі інші послуги у салонах, магазинах і точно не в метро", - написала Макогон.

Речниця закликала пасажирів не купувати товари у столичній підземці, щоб не стимулювати там нелегальну торгівлю: "Де не купують, туди не приходять продавати".

Проблема стихійної торгівлі актуальна не лише для київської підземки, але й багатьох інших місць у столиці. Упродовж останніх місяців місцева влада намагається боротися з цим регулярними рейдами правоохоронців та організованими знесеннями нелегальних точок торгівлі.

За торгівлю з рук у невстановленому місці в Україні передбачений штраф від 17 до 255 гривень з можливою конфіскацією товару. Натомість за порушення порядку господарської діяльності можуть оштрафувати на суму від 17 тисяч до 34 тисяч гривень.

Нагадаємо, що Київ розірвав договори на 21 автобусному маршруті загального користування та прибирає з вулиць понад 170 маршруток, на які виявили підроблені документи.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 10 2021 13:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.