Вагон київського метро перетворили на торговий центр

Фото: Facebook / Наталка Макогон

Вагон київського метро перетворили на торговий центр

Фото: Facebook / Наталка Макогон

"Музика має бути у концерт-холах, торгівля у торгових центрах або фермерських крафтових рядах, та й всі інші послуги у салонах, магазинах і точно не в метро", - написала Макогон.

Речниця закликала пасажирів не купувати товари у столичній підземці, щоб не стимулювати там нелегальну торгівлю: "Де не купують, туди не приходять продавати".

Проблема стихійної торгівлі актуальна не лише для київської підземки, але й багатьох інших місць у столиці. Упродовж останніх місяців місцева влада намагається боротися з цим регулярними рейдами правоохоронців та організованими знесеннями нелегальних точок торгівлі.

За торгівлю з рук у невстановленому місці в Україні передбачений штраф від 17 до 255 гривень з можливою конфіскацією товару. Натомість за порушення порядку господарської діяльності можуть оштрафувати на суму від 17 тисяч до 34 тисяч гривень.

Нагадаємо, що Київ розірвав договори на 21 автобусному маршруті загального користування та прибирає з вулиць понад 170 маршруток, на які виявили підроблені документи.