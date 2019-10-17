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Вакарчук: Готуємося, що місцеві вибори можуть бути будь-коли

За словами Вакарчука, у "Голосі" проти лідерського типу партії – хочуть, щоб це була "не висока башта, а широка площа, щоб це була більше мережа горизонтальних зв'язків між людьми, об'єднаних цінностями й ініціативами"
Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявляє, що його політсила готується до місцевих виборів, які можуть відбутися будь-коли.
Вакарчук: Готуємося, що місцеві вибори можуть бути будь-коли Фото з вільних джерел

Пряма мова: "Ми готуємося до того, що вибори можуть бути будь-коли. Зараз найбільша наша задача - це місцеві осередки. В половині областей ми цю задачу вже виконали, в інших ми ще працюємо над цим", повідомляє "Українська Правда".

"Це відповідальна справа, тому що для нас кадрове питання є стратегічне. Ми б не хотіли зараз швиденько розгортатися, щоб потім так само хаотично, виправдовуючись, згортатися у зв'язку з тим, що ті чи інші люди кидають тінь на партію"

Деталі: За словами Вакарчука, у "Голосі" проти лідерського типу партії - хочуть, щоб це була "не висока башта, а широка площа, щоб це була більше мережа горизонтальних зв'язків між людьми, об'єднаних цінностями й ініціативами".

Наразі пошуком і відбором кандидатів на тих чи інших голів обласних осередків займається політрада. Зокрема, членом політради є Сергій Притула. Передбачається, що далі обласні осередки і голови матимуть право самі формувати свої команди. 

А центральний офіс "Голосу" у Києві фактично "пропускатиме через певний фільтр людей", які представлятимуть партію на тих чи інших виборах. 

Наразі засідання політради проходять щотижня, на них обговорюють різні політичні та регіональні питання, запуск просвітницьких проектів тощо.

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17 10 2019 10:50
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