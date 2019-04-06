Вакарчук хоче законодавчо врегулювати стосунки з Росією
"Я закликаю і президента, і його команду, і Верховну Раду, нарешті, розробити закон, який регулює всі відносини з Російською Федерацією, як з країною агресором", - сказав Вакарчук, повідомляє УП.
За його словами, необхідно сформувати цілісну українську політику щодо Росії, без подвійних стандартів.
"У нас всюди подвійні стандарти. Ми не розуміємо, торгувати можна чи ні (з РФ - ред), їздити на концерти можна чи ні, треба чи не треба - і це питання не просто громадської дискусії. Парламент, президент і уряд мають взяти на себе відповідальність і виробити чітку політику України стосовно Росії, без подвійних стандартів", - підкреслив він.
Нагадаємо, що партія "Голос" затвердить 7 червня персональний склад виборчого списку.
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