Вакарчук пропонує "чіткий" закон про гастролі в Росії

Лідер політичної партії "Голос" Святослав Вакарчук, який за даними ЦВК проходить до складу нового парламенту, вважає, що Верховна Рада повинна ухвалити закон про «співіснування» з Росією, який би чітко регламентував, зокрема, гастролі українських артистів на території РФ.

"Держава часто не хоче брати на себе відповідальність за багато речей, а тому залишається відкритим питання, скажімо так, моральної відповідальності людей. Наприклад, чому одні люди принципово не їздять на гастролі в країну-агресор, а інші - навпаки - активно гастролюють в Росії", - сказав Вакарчук, повідомляє "Громадське".

За його словами, Україна дуже страждає від політики "подвійних стандартів".

"Було б добре, щоб держава прийняла чіткий закон, умовно кажучи, про співіснування з державою-агресором, де чітко окреслило б, що можна, а що - ні, і тоді це питання було б знято. Оскільки воно (це питання) завжди буде розділяти суспільство, якщо це не обмежено законом", - додав він.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський заявив, що запрошує очільника партії "Голос" Святослава Вакарчука поговорити про посаду прем’єр-міністра.