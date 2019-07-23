Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Вакарчук пропонує "чіткий" закон про гастролі в Росії

Україна дуже страждає від політики "подвійних стандартів"
Лідер політичної партії "Голос" Святослав Вакарчук, який за даними ЦВК проходить до складу нового парламенту, вважає, що Верховна Рада повинна ухвалити закон про «співіснування» з Росією, який би чітко регламентував, зокрема, гастролі українських артистів на території РФ.
Вакарчук пропонує "чіткий" закон про гастролі в Росії Фото з вільних джерел

"Держава часто не хоче брати на себе відповідальність за багато речей, а тому залишається відкритим питання, скажімо так, моральної відповідальності людей. Наприклад, чому одні люди принципово не їздять на гастролі в країну-агресор, а інші - навпаки - активно гастролюють в Росії", - сказав Вакарчук, повідомляє "Громадське".

За його словами, Україна дуже страждає від політики "подвійних стандартів".

"Було б добре, щоб держава прийняла чіткий закон, умовно кажучи, про співіснування з державою-агресором, де чітко окреслило б, що можна, а що - ні, і тоді це питання було б знято. Оскільки воно (це питання) завжди буде розділяти суспільство, якщо це не обмежено законом", - додав він. 

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський заявив, що запрошує очільника партії "Голос" Святослава Вакарчука поговорити про посаду прем’єр-міністра.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 07 2019 09:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.