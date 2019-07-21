Зеленський про посаду прем'єр-міністра: Запрошуємо Вакарчука до розмови

За словами президента, прем'єром "повинен бути не політик, гуру економіки з авторитетом на Заході"

Президент Володимир Зеленський заявив, що запрошує очільника партії "Голос" Святослава Вакарчука поговорити про посаду прем’єр-міністра.

"Наша ініціатива до пана Вакарчука була ще на президентських виборах. Ми запрошуємо до розмови пана Вакарчука. Питання з приводу прем‘єра Вакарчука - це питання до нього, тому що це велика відповідальність", - заявив президент Володимир Зеленський після оголошення попередніх результатів Національного екзит-полу станом на 18 годину.

Нагадаємо, що 21 липня в Україні пройшли дострокові вибори до Верховної Ради.

За даними екзит-полів, в Раду проходять п'ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина" і "Голос".