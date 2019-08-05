ПОЛІТИКА НОВИНИСвятослав Вакарчук братиме участь у парламентських виборах і незабаром представить свою команду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вакарчук йде на вибори: співак представить свою команду у травні, - ЗМІ
Поки що прес-служба гурту "Океан Ельзи" цю інформацію не спростовує, але і не підтверджує
Фото: з відкритих джерел
Як повідомляють "Факти" ICTV із посиланням на власні джерела, вже 16 травня співак нарешті оголосить про свій похід в політику та презентує свою команду.
Місце та час зустрічі поки що невідомі.
Нагадаємо, що раніше Святослав Вакарчук заперечив, що на парламентських виборах піде у Верховну Раду під № 1 списку партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".
У березні, за даними опитування "Рейтинг", майже кожен п’ятий українець хотів би, щоб співак Святослав Вакарчук взяв участь у президентських виборах.
Співак заявив, що у 2019 році не братиме участі у президентських виборах, але буде працювати над змінами у країні.
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08 05 2019 15:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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