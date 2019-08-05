Вакарчук йде на вибори: співак представить свою команду у травні, - ЗМІ

Поки що прес-служба гурту "Океан Ельзи" цю інформацію не спростовує, але і не підтверджує

Святослав Вакарчук братиме участь у парламентських виборах і незабаром представить свою команду.

Як повідомляють "Факти" ICTV із посиланням на власні джерела, вже 16 травня співак нарешті оголосить про свій похід в політику та презентує свою команду.

Місце та час зустрічі поки що невідомі.

Нагадаємо, що раніше Святослав Вакарчук заперечив, що на парламентських виборах піде у Верховну Раду під № 1 списку партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".

У березні, за даними опитування "Рейтинг", майже кожен п’ятий українець хотів би, щоб співак Святослав Вакарчук взяв участь у президентських виборах.

Співак заявив, що у 2019 році не братиме участі у президентських виборах, але буде працювати над змінами у країні.