ВАКС підтримав закриття справи по "Роттердам +"

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Катерина Широка залишила у силі постанову прокурора Дениса Демківа про закриття справи "Роттердам+".

Про це повідомляє "Центр протидії корупції", пише Економічна правда.

Постанову про закриття справи оскаржували ЦПК, екснардеп і колишній заступник генпрокурора Віктор Чумак, а також потерпілі Нікопольський та Запорізький заводи феросплавів, але слідча суддя ВАКС відхилила всі скарги.

За словами адвоката ЦПК Олексія Бойка, суддя Широка відмовилася скасувати четверту за рахунком постанову вже другого прокурора про закриття спраи "Роттердам+".

"Для слідчої судді ВАКС не стало аргументом, що вже вчетверте справа закривалася з одних і тих же підстав. При цьому три попередні рази як ВАКС, так і в.о. керівника САП Грищук вказували на одні й ті ж за своєю суттю недоліки", - додав він.

У ЦПК додають, що раніше слідча суддя Широка "чітко продемонструвала свою упередженість щодо схеми "Роттердам+".

"Розглядаючи скаргу колишнього народного депутата, Віктора Чумака - заявника у даній справі, на першу постанову про закриття "справи Роттердам+", ще прокурора САП Пономаренка від 20 серпня 2020 року, вона стверджувала, що не бачить у цій справі складу злочину", - заявляють в ЦПК.

Там додають, що неодноразово зазначали під час судових засідань, що наявна в матеріалах справи судова експертиза оцінює збитки від існування схеми у 39,9 млрд грн.

Позивачі мають намір оскаржити постанову прокурора про закриття справи у Апеляційній палаті ВАКС.

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