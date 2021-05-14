Вакцинованим американцям дозволили не носити маски

Зрозуміло: якщо ви повністю вакциновані, ви захищені й можете почати робити те, чого не могли раніше через пандемію

Центр США з контролю та профілактики захворювань дозволив повністю вакцинованим від COVID-19 громадянам не носити маски та не дотримуватися соціальної дистанції в більшості ситуацій.

Цей дозвіл стане стимулом для мільйонів людей, які відмовляються від вакцинації, вважають у медичному відомстві, повідомляє The New York Times.

"Зрозуміло: якщо ви повністю вакциновані, ви захищені й можете почати робити те, чого не могли раніше через пандемію", - ідеться в заяві центру.

Водночас зазначається, що навіть вакциновані повинні прикривати обличчя й тримати дистанцію в лікарнях або установах соціального та медичного догляду, при поїздці в громадському транспорті, у транспортних вузлах, (аеропортах, вокзалах, автостанціях), а також у в'язницях.

За останніми даними, 154 мільйонів американців зробили принаймні одне щеплення та 117,6 мільйона - повністю вакциновані.