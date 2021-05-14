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Вакцинованим американцям дозволили не носити маски

Зрозуміло: якщо ви повністю вакциновані, ви захищені й можете почати робити те, чого не могли раніше через пандемію
Центр США з контролю та профілактики захворювань дозволив повністю вакцинованим від COVID-19 громадянам не носити маски та не дотримуватися соціальної дистанції в більшості ситуацій.
Вакцинованим американцям дозволили не носити маски Фото: з вільних джерел
Цей дозвіл стане стимулом для мільйонів людей, які відмовляються від вакцинації, вважають у медичному відомстві, повідомляє The New York Times.
 
"Зрозуміло: якщо ви повністю вакциновані, ви захищені й можете почати робити те, чого не могли раніше через пандемію", - ідеться в заяві центру.
 
Водночас зазначається, що навіть вакциновані повинні прикривати обличчя й тримати дистанцію в лікарнях або установах соціального та медичного догляду, при поїздці в громадському транспорті, у транспортних вузлах, (аеропортах, вокзалах, автостанціях), а також у в'язницях.
 
За останніми даними, 154 мільйонів американців зробили принаймні одне щеплення та 117,6 мільйона - повністю вакциновані.
 
Нагадаємо, що Міністр охорони здоров'я Ізраїлю Юлій Едельштейн заявив 16 квітня, що у неділю скасовується обов'язкове носіння захисних масок на вулиці.
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14 05 2021 09:51
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