Вакцину Pfizer остаточно схвалили в США для щеплень дітей 5-11 років

Схвалення, про яке заявив у вівторок директор CDC Рошель Валенскі, стало останнім кроком для того, щоби лікарі, медичний персонал та фармацевти могли розпочати вакцинацію

Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) рекомендували застосування в Сполучених Штатах вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTech для дітей від п’яти до 11 років.

Як повідомляє The Wall Street Journal, це стало остаточним схваленням для застосування вакцини серед дітей молодшого віку.

"Схвалення, про яке заявив у вівторок директор CDC Рошель Валенскі, стало останнім кроком для того, щоби лікарі, медичний персонал та фармацевти могли розпочати вакцинацію", - зазначається в повідомленні.

При цьому зауважується, що в деяких місцях уже розгорнуті пункти для щеплення дітей, і цей процес може стартувати вже в середу. Водночас, початок масштабної кампанії вакцинації дітей на федеральному рівні очікується не раніше наступного тижня.

Як повідомлялося, минулого тижня Управління з контролю за якістю продуктів та медикаментів США (FDA) ухвалило проміжне рішення про застосування вакцини проти COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTech для дітей від п’яти до 11 років. При цьому зазначалося, що вакцина для цієї вікової групи вводитиметься у вигляді первинної серії з двох доз з інтервалом у три тижні, але у меншій дозі (10 мікрограмів), ніж та, що використовується для осіб віком від 12 років (30 мікрограмів).