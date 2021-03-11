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Вакцину Pfizer остаточно схвалили в США для щеплень дітей 5-11 років

Схвалення, про яке заявив у вівторок директор CDC Рошель Валенскі, стало останнім кроком для того, щоби лікарі, медичний персонал та фармацевти могли розпочати вакцинацію
Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) рекомендували застосування в Сполучених Штатах вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTech для дітей від п’яти до 11 років.
Вакцину Pfizer остаточно схвалили в США для щеплень дітей 5-11 років Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard
Як повідомляє The Wall Street Journal, це стало остаточним схваленням для застосування вакцини серед дітей молодшого віку.
 
"Схвалення, про яке заявив у вівторок директор CDC Рошель Валенскі, стало останнім кроком для того, щоби лікарі, медичний персонал та фармацевти могли розпочати вакцинацію", - зазначається в повідомленні.
 
При цьому зауважується, що в деяких місцях уже розгорнуті пункти для щеплення дітей, і цей процес може стартувати вже в середу. Водночас, початок масштабної кампанії вакцинації дітей на федеральному рівні очікується не раніше наступного тижня.
 
Як повідомлялося, минулого тижня Управління з контролю за якістю продуктів та медикаментів США (FDA) ухвалило проміжне рішення про застосування вакцини проти COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTech для дітей від п’яти до 11 років. При цьому зазначалося, що вакцина для цієї вікової групи вводитиметься у вигляді первинної серії з двох доз з інтервалом у три тижні, але у меншій дозі (10 мікрограмів), ніж та, що використовується для осіб віком від 12 років (30 мікрограмів).
 
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03 11 2021 12:06
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