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У "Дії" з'явився дитячий ковід-сертифікат

Відтепер батьки можуть згенерувати у застосунку "Дія" на смартфоні ковід-сертифікат дітей від 12 років, які отримали 1 дозу вакцини чи пройшли повний курс щеплення.
У "Дії" з Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє пресслужба "Дії" і телеграм-канал МОЗ "Коронавірус інфо"
 
Щоб отримати дитячий СOVID-сертифікат, потрібно виконати наступні дії:
 
Переконатися, що у вас на смартфоні встановлена остання версія застосунку "Дія";
Авторизуватися в "Дії";
Додати в застосунку свідоцтво про народження дитини;
У меню "Послуги" вибрати "COVID-сертифікати";
Сертифікат дитини з’явиться в застосунку разом із вашими.
Адміністрація додатку повідомляє, що діти з 14 років можуть самостійно авторизуватися в "Дії" за допомогою чипа NFC на ID-картці або біометричному паспорті.
 
Як додати у "Дію" сертифікат про щеплення дитини — дивіться у відеоінструкції:
 

 

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02 11 2021 17:05
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