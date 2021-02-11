У "Дії" з'явився дитячий ковід-сертифікат

Відтепер батьки можуть згенерувати у застосунку "Дія" на смартфоні ковід-сертифікат дітей від 12 років, які отримали 1 дозу вакцини чи пройшли повний курс щеплення.

Фото: з вільного доступу

Про це повідомляє пресслужба "Дії" і телеграм-канал МОЗ "Коронавірус інфо" Щоб отримати дитячий СOVID-сертифікат, потрібно виконати наступні дії: Переконатися, що у вас на смартфоні встановлена остання версія застосунку "Дія"; Авторизуватися в "Дії"; Додати в застосунку свідоцтво про народження дитини; У меню "Послуги" вибрати "COVID-сертифікати"; Сертифікат дитини з’явиться в застосунку разом із вашими. Адміністрація додатку повідомляє, що діти з 14 років можуть самостійно авторизуватися в "Дії" за допомогою чипа NFC на ID-картці або біометричному паспорті. Як додати у "Дію" сертифікат про щеплення дитини — дивіться у відеоінструкції: Читайте також: МОЗ просить повідомляти про підробку COVID-документів на "гарячі" лінії силовиків

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