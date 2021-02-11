ВІДЕОВідтепер батьки можуть згенерувати у застосунку "Дія" на смартфоні ковід-сертифікат дітей від 12 років, які отримали 1 дозу вакцини чи пройшли повний курс щеплення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У "Дії" з'явився дитячий ковід-сертифікат
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє пресслужба "Дії" і телеграм-канал МОЗ "Коронавірус інфо"
Щоб отримати дитячий СOVID-сертифікат, потрібно виконати наступні дії:
Переконатися, що у вас на смартфоні встановлена остання версія застосунку "Дія";
Авторизуватися в "Дії";
Додати в застосунку свідоцтво про народження дитини;
У меню "Послуги" вибрати "COVID-сертифікати";
Сертифікат дитини з’явиться в застосунку разом із вашими.
Адміністрація додатку повідомляє, що діти з 14 років можуть самостійно авторизуватися в "Дії" за допомогою чипа NFC на ID-картці або біометричному паспорті.
Як додати у "Дію" сертифікат про щеплення дитини — дивіться у відеоінструкції:
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02 11 2021 17:05 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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