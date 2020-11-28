Вакцину Pfizer почали доправляти на склади США та Євросоюзу - WSJ

United Airlines отримала дозвіл провозити в п'ять разів більше сухого льоду, ніж дозволено, для утримання вакцини в умовах низької температури

Американська авіакомпанія United Airlines почала доставку вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer на склади в США і Європі.

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Видання пише, що авіакомпанія почала здійснювати поставки вакцини чартерними вантажними рейсами на склади у США і Європі, щоб забезпечити її швидку доставку, коли вакцина буде схвалена американськими і європейськими регуляторами.

Водночас, за інформацією Fox News, United Airlines отримала дозвіл провозити в п'ять разів більше сухого льоду, ніж дозволено, для утримання вакцини в умовах низької температури.

Як повідомлялося, 9 листопада компанії Pfizer (ФРН) і BioNTech (США) оголосили, що їхній кандидат на вакцину проти COVID-19, BNT162b2, продемонстрував 95-відсоткову ефективність у захисті від коронавірусу осіб, що не були раніше інфіковані SARS-CoV-2 . Встановлено, що захист досягається через 28 днів після початку вакцинації, яка складається зі схеми прийому двох доз.

Для зберігання вакцини необхідний суперхолод - не менше -70° С.

Нагадаємо, що авіакомпанії готуються до перевезень вакцин від COVID-19