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Авіакомпанії готуються до перевезень вакцин від COVID-19

За нещодавнім опитуванням лише 15% індустрії зазначили готовність транспортування продукції за температур близьких до -70 градусів
Авіакомпанії почали готувати літаки до перевезення вакцин від COVID-19. Вони потребують наднизьких температур до -70 градусів за Цельсієм.
Авіакомпанії готуються до перевезень вакцин від COVID-19 Фото: вакцина (freepik)

Дози вакцин Pfizer та Moderna, перших ефективних вакцин від COVID-19, потребують глибокого заморожування, повіжомляє "Економічна правда".

У Pfizer температурою зберігання є -70 градусів за Цельсієм, Moderna зазначає вимоги у -20 градусів.

За нещодавнім опитуванням лише 15% індустрії зазначили готовність транспортування продукції за температур близьких до -70 градусів. Вже більше, 60%, можуть виконати вимоги Moderna Inc.

Перевезення переважно здійснюються у контейнерах із сухим льодом, проте у більшості немає контролю температур, що необхідно у випадку з вакцинами.

Однак у сухого льоду є серйозний недолік - його пари витісняють повітря з кабіни літака, а тому матеріал має чіткі обмеження в обсягах перевезення.

За раз великі літаки можуть транспортувати близько 1 тонни сухого льоду.

Альтернативами є електричні холодильники та рідкий азот. Застосування останнього дозволяє сягати температур до -150 градусів.

Зі свого боку Pfizer також почав роботу над форматом перевезення: у компанії створили бокси з контролем температури та GPS-керуванням. Pfizer вже відправив пілотні вакцини у 4 штати.

Попит на охолоджувальні контейнери вже "вдарив" по акціях виробників як-от Cryoport Inc чи va-Q-tec, які збільшились у ціні понад як удвічі за останні декілька місяців.

Європейська Air France-KLM також найближчим часом проводитиме тестові перевезення продукції за наднизьких температур, аби розробити ланцюг постачання від початку до кінця.

Нагадаємо, що Johnson&Johnson почала випробування COVID-вакцини на 6000 добровольців

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18 11 2020 15:54
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