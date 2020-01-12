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Вакцини від COVID-19 можуть з'явитися в обігу до Різдва - глава МОЗ США

FDA запланувало засідання комітету з вакцин на 17 грудня, щоб обговорити запит на екстрене використання вакцини від COVID-19, розробленої компанією Moderna Inc.
Дозвіл на застосування вакцини від Pfizer, як очікується, FDA видасть на засіданні 10 грудня. Постачання вакцини курируватиме федеральний уряд, питаннями розподілу всередині штатів опікуватимуться губернатори.
Вакцини від COVID-19 можуть з Фото: Укрінформ

Дві вакцини від COVID-19, розроблені Pfizer та Moderna, можуть з'явитися в обігу до Різдва (25 грудня), повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я США Алекс Азар.

За його словами, дозвіл на застосування вакцини від Pfizer, як очікується, FDA видасть на засіданні 10 грудня.

"Отже, ми розраховуємо, що обидві ці вакцини вийдуть в обіг і стануть доступними до Різдва", - сказав Азар в ефірі телеканалу CBS.

Постачання вакцини курируватиме федеральний уряд, питаннями розподілу всередині штатів опікуватимуться губернатори.

Раніше Управління з санітарного нагляду США (FDA) повідомило, що проведе засідання, на якому розгляне заявку компанії Moderna на екстрене використання її вакцини від коронавірусу COVID-19, 17 грудня.

"FDA запланувало засідання комітету з вакцин на 17 грудня, щоб обговорити запит на екстрене використання вакцини від COVID-19, розробленої компанією Moderna Inc. (SPB: MRNA)", - йдеться в заяві відомства.

Вакцина компанії Moderna - друга в черзі на схвалення. Американська компанія Pfizer і німецька BioNTech минулої п'ятниці подали запит на екстрене використання в США їхньої вакцини від коронавірусу COVID-19. Раніше повідомлялося про 95% ефективність препарату.

Нагадаємо, що другий розробник вакцини подається на затвердження для екстреного використання у США

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01 12 2020 10:30
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