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Другий розробник вакцини подається на затвердження для екстреного використання у США

Підтвердилося, що у всіх 100% випадків вакцина запобігла важкому протіканню захворювання
Компанія Moderna повідомила, що подасть заявку на дозвіл для екстреного використання у США, після того як повні результати з останньої фази дослідження підтвердило ефективність вакцини у 94,1% випадків, без серйозних застережень щодо безпеки.
Другий розробник вакцини подається на затвердження для екстреного використання у США Фото: Укрінформ

Компанія Moderna, що розробляє вакцину від коронавірусу, підтвердила її ефективність на 94,1%, подається на затвердження регулятора у США та готуватиметься подати заявку на затвердження у ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Компанія повідомила, що подасть заявку на дозвіл для екстреного використання у США, після того як повні результати з останньої фази дослідження підтвердило ефективність вакцини у 94,1% випадків, без серйозних застережень щодо безпеки. Це дещо менше, ніж 94,5%, як повідомлялося за попередніми результатами.

Також підтвердилося, що у всіх 100% випадків вакцина запобігла важкому протіканню захворювання. Із понад 30 тисяч волонтерів, які брали участь у випробуваннях, захворіли на коронавірус 196 осіб, у тому числі 33 - особи старші 65 років. З них, як з’ясувалося, 185 отримали плацебо, і 11 - справжню вакцину. Важкий перебіг захворювання був у 30 людей - у групі, що отримала плацебо, з них одна людина померла.

Нових побічних ефектів, на додачу до тих, про які повідомлялося раніше, не виявили - люди повідомляли про відчуття втоми, почервоніння місця уколу, головний біль та біль у м’язах, які, втім, швидко минали.

Moderna, таким чином, стає другим виробником, який подався на затвердження у США - після Pfizer/BioNTech.

"Ми переконані, що маємо дуже ефективну вакцину, і тепер маємо дані, щоб підтвердити це. Ми сподіваємося відіграти значну роль у тому, щоб подолати цю пандемію", - сказав у коментарі головний медичний директор компанії.

Компанія найближчим часом подасться на умовне затвердження у ЄС - до Європейського медичного агентства. Там і раніше відстежували попередні результати клінічних досліджень.

До кінця 2020 року компанія буде готова надати США 20 мільйонів доз, що достатньо для вакцинування 10 млн людей.

Як вже повідомлялося, ЄС домовився про закупівлю 160 млн доз вакцини від Moderna, якщо буде підтверждено її безпечність та ефективність.

Нагадаємо, що вакцину Pfizer почали доправляти на склади США та Євросоюзу

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30 11 2020 14:53
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