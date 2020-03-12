Вакцини від коронавірусу можуть стати доступні в найближчі тижні і місяці

Незважаючи на це, Антуниу Гутерреш зазначив також, що світу ще роками і десятиліттями доведеться боротися з наслідками пандемії коронавірусу.

Про це заявив генсекретар ООН Антуниу Гутерреш, повідомляє "РБК-Україна". Він зазначив також, що світу ще роками і десятиліттями доведеться боротися з наслідками пандемії коронавірусу.

"Завдяки роботі і самовідданості вчених і розробників всього світу вакцини можуть стати доступні протягом найближчих тижнів і місяців. Але не будемо себе обманювати. Вакцина не може усунути шкоду, який залишиться на роки і навіть десятиліття. Бідність зростає, нависає загроза голоду. Ми стикаємося з найбільшою глобальною рецесією за вісім десятиліть", - сказав Гутерреш.

Раніше керівник відділу по імунізації при європейському відділенні Всесвітньої організації охорони здоров'я Сіддхартха Датта заявив, що вакцину від коронавірусу необхідно зробити доступною для всіх. За його словами, до кінця 2021 року обсяг вакцин складе 2 мільярди доз.

Нагадаємо, що коронакриза може загнати в злидні сотні мільйонів людей