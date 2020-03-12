Вакцини від коронавірусу можуть стати доступні в найближчі тижні і місяці
Про це заявив генсекретар ООН Антуниу Гутерреш, повідомляє "РБК-Україна". Він зазначив також, що світу ще роками і десятиліттями доведеться боротися з наслідками пандемії коронавірусу.
"Завдяки роботі і самовідданості вчених і розробників всього світу вакцини можуть стати доступні протягом найближчих тижнів і місяців. Але не будемо себе обманювати. Вакцина не може усунути шкоду, який залишиться на роки і навіть десятиліття. Бідність зростає, нависає загроза голоду. Ми стикаємося з найбільшою глобальною рецесією за вісім десятиліть", - сказав Гутерреш.
Раніше керівник відділу по імунізації при європейському відділенні Всесвітньої організації охорони здоров'я Сіддхартха Датта заявив, що вакцину від коронавірусу необхідно зробити доступною для всіх. За його словами, до кінця 2021 року обсяг вакцин складе 2 мільярди доз.
Нагадаємо, що коронакриза може загнати в злидні сотні мільйонів людей
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Відні запустили спеціальний трамвай для вакцинації від грипу
- ВІДЕО Школи в двох областях повністю відкрилися для учнів
- ВІДЕО У міськраді підтвердили: Кернеса справді доставили до лікарні в Німеччині
- У Бразилії учасник випробувань "оксфордської" вакцини від COVID-19 помер від ускладнень COVID-19
- Тривимірний друк всередині тіла може зафіксувати виразки шлунку