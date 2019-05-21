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Валерій Хорошковський прилетів у Київ – "Схеми"

21 травня екс-віце-прем’єр-міністр часів президентства Януковича Валерій Хорошковський прилетів до Києва
Журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» повідомили, що Хорошковський прилетів у Київ приватним рейсом у вівторок, 21 травня.
Валерій Хорошковський прилетів у Київ – "Схеми" Валерій Хорошковський. Фото: Корреспондент/facebook.com

Колишній голова Служби безпеки України й екс-віце-прем’єр-міністр часів президентства Віктора Януковича Валерій Хорошковський, який виїхав з країни у 2012 році, повернувся в Україну.

Валерій Хорошковський – український політик, бізнесмен, колишній власник телеканалу «Інтер». Обіймав посади міністра економіки в уряді Віктора Януковича, голови Державної митної служби за президентства Віктора Ющенка, голови Служби безпеки за президентсва Віктора Януковича, міністра фінансів і першого віце-прем'єр-міністра в уряді Миколи Азарова. Входив у так звану політичну групу Фірташа-Льовочкіна.

Валерій Хорошковський залишив Україну наприкінці 2012 року. За даними ЗМІ, проживав у Монако. Його виїзду за кордон передував конфлікт із екс-прем'єр-міністром Миколою Азаровим. У грудні 2012 року Хорошковський, перебуваючи на посаді першого віце-прем’єра, написав заяву про звільнення. Він обґрунтував своє рішення «незгодою щодо повторного призначення Миколи Азарова на посаду прем’єра».

У 2014 році Валерій Хорошковський намагався повернутися в політику. Балотувався другим номером за списком «Сильної України» Сергія Тігіпка до Верховної Ради. Група народних депутатів намагалася зняти його з реєстраціїчерез відсутність у країні протягом двох років. Суд відмовив, однак Хорошковський депутатом не став, бо «Сильна Україна» не набрала необхідну кількість голосів.

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21 05 2019 18:27
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