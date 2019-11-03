Вантажівку з гумдопомогою Венесуелі випадково підпалили протестувальники - NYT, ВІДЕО

Згідно з аналізом побаченого, коктейль Молотова, кинутий антиурядовим протестувальником, був найбільш ймовірною причиною загоряння транспортного засобу

Причиною пожежі однієї з вантажівок з гуманітарною допомогою для Венесуели на кордоні з Колумбією у лютому стали дії учасників опозиційного руху.

Про це свідчать записи відеоматеріалів, зроблених на місці інциденту, повідомляє The New York Times.

"Самі опозиціонери, а не люди пана Мадуро, схоже, випадково підпалили вантаж", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає видання, розбір відеоматеріалів дозволив провести реконструкцію інциденту. Згідно з аналізом побаченого, коктейль Молотова, кинутий антиурядовим протестувальником, був найбільш ймовірною причиною загоряння транспортного засобу.

У якийсь момент опозиціонер кинув коктейль Молотова в сторону поліції, яка блокувала міст, що з'єднує Колумбію і Венесуелу. Однак палаюча ганчірка, яка використовується для запалювання гримучої суміші, відокремилася від пляшки і замість цього полетіла в бік вантажівки.

Інцидент стався 23 лютого на кордоні з Колумбією під час зіткнень активістів з поліцією при спробі доставити в країну міжнародну гуманітарну допомогу.

Водночас щонайменше двоє людей загинули і ще близько двох десятків отримали поранення під час акції протесту на південному сході Венесуели, в ході яких люди вимагали пропустити іноземну гумдопомогу жителям країни.

Нагадаємо, що лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо закликав очолюваний ним парламент країни, Національну асамблею, оголосити надзвичайний стан у зв'язку з масштабними відключеннями електроенергії, які тривають з 7 березня.