Вантажівку з гумдопомогою Венесуелі випадково підпалили протестувальники - NYT, ВІДЕО
Про це свідчать записи відеоматеріалів, зроблених на місці інциденту, повідомляє The New York Times.
"Самі опозиціонери, а не люди пана Мадуро, схоже, випадково підпалили вантаж", - йдеться в повідомленні.
Як зазначає видання, розбір відеоматеріалів дозволив провести реконструкцію інциденту. Згідно з аналізом побаченого, коктейль Молотова, кинутий антиурядовим протестувальником, був найбільш ймовірною причиною загоряння транспортного засобу.
У якийсь момент опозиціонер кинув коктейль Молотова в сторону поліції, яка блокувала міст, що з'єднує Колумбію і Венесуелу. Однак палаюча ганчірка, яка використовується для запалювання гримучої суміші, відокремилася від пляшки і замість цього полетіла в бік вантажівки.
Інцидент стався 23 лютого на кордоні з Колумбією під час зіткнень активістів з поліцією при спробі доставити в країну міжнародну гуманітарну допомогу.
Водночас щонайменше двоє людей загинули і ще близько двох десятків отримали поранення під час акції протесту на південному сході Венесуели, в ході яких люди вимагали пропустити іноземну гумдопомогу жителям країни.
Нагадаємо, що лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо закликав очолюваний ним парламент країни, Національну асамблею, оголосити надзвичайний стан у зв'язку з масштабними відключеннями електроенергії, які тривають з 7 березня.
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