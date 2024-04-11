Варшава може передати Києву радянські ракети ППО – Дуда

Польща має запаси ракет для протиповітряної оборони з радянських часів, які можуть бути передані Україні.

Про це президент Польщі Анджей Дуда сказав під час прес-конференції з лідерами України.

"Польща має їх у своїх запасах. І ми обговорювали можливість їх передачі Україні, щоб забезпечити ППО для України. Я буду говорити з моїм міністром оборони, коли повернусь у Варшаву", - сказав Дуда.

Він додав, що питання ракет він уже порушив зі своїм українським колегою Володимиром Зеленський.

Ми такоєж писали, що в Україні закінчилися ракети для систем ППО.