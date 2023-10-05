Варшава встановила систему ППО Patriot
Про це інформує польське TVP.
"Це історична та переломна подія. Варшава вперше отримує протиракетну оборону на базі системи Patriot. Від завтра військові розпочнуть чергування на елементах цієї сучасної системи", – заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.
Зустріч міністра з військовими 37-го ракетного дивізіону 3-ї ракетної бригади ППО відбулася на військовому аеродромі Варшава-Бабіце, де проходитиме чергування.
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