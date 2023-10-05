Варшава встановила систему ППО Patriot

Вже від завтра польські військовослужбовці розпочинають у Варшаві чергування на зенітно-ракетному комплексі Patriot для захисту польского неба.

Про це інформує польське TVP.

"Це історична та переломна подія. Варшава вперше отримує протиракетну оборону на базі системи Patriot. Від завтра військові розпочнуть чергування на елементах цієї сучасної системи", – заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

Зустріч міністра з військовими 37-го ракетного дивізіону 3-ї ракетної бригади ППО відбулася на військовому аеродромі Варшава-Бабіце, де проходитиме чергування.

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