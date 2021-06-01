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Варшавський університет, де поза чергою вакцинували акторів, оштрафують

Міністр зазначив, що список тих, хто чекає на вакцинацію в Варшавському медичному університеті, становить 10 000 осіб
Польська влада оштрафує Варшавський медичний університет, де поза чергою щеплення від коронавірусу отримали низка знаменитостей.
Варшавський університет, де поза чергою вакцинували акторів, оштрафують Фото: вакцина (freepik)

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзєльський підтвердив інформацію щодо штрафу і заявив, що виявлені порушення дають підстави накласти штраф у розмірі 250 тисяч злотих (близько 50 тисяч євро), але ця сума може і зрости.

"Сталося свідоме порушення правил Національної програми вакцинації", - заявив Недзєльський.

Він повідомив, що люди з нульової групи, які були вакциновані у Варшавському медичному університеті, були зареєстровані як немедичний персонал, що працює в лікарні.

Недзельський повідомив, що під час інспекції не було знайдено контрактів та інших документів, які підтверджували б представлену артистами версію про те, що їх щеплення було частиною рекламної кампанії.

Міністр зазначив, що список тих, хто чекає на вакцинацію в Варшавському медичному університеті, становить 10 000 осіб. Це означає, за його словами, що деякі з цих людей вже не отримають вакцину так швидко, як повинні були.

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06 01 2021 11:44
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