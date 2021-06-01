Варшавський університет, де поза чергою вакцинували акторів, оштрафують
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.
Міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзєльський підтвердив інформацію щодо штрафу і заявив, що виявлені порушення дають підстави накласти штраф у розмірі 250 тисяч злотих (близько 50 тисяч євро), але ця сума може і зрости.
"Сталося свідоме порушення правил Національної програми вакцинації", - заявив Недзєльський.
Він повідомив, що люди з нульової групи, які були вакциновані у Варшавському медичному університеті, були зареєстровані як немедичний персонал, що працює в лікарні.
Недзельський повідомив, що під час інспекції не було знайдено контрактів та інших документів, які підтверджували б представлену артистами версію про те, що їх щеплення було частиною рекламної кампанії.
Міністр зазначив, що список тих, хто чекає на вакцинацію в Варшавському медичному університеті, становить 10 000 осіб. Це означає, за його словами, що деякі з цих людей вже не отримають вакцину так швидко, як повинні були.
Читайте також: Польща може передати Україні 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Франкфурті поліція розігнала водометом коронаскептиків і їх опонентів
- ФОТО Як миють дороги, зупинки та підземні переходи у Києві
- Чи виправдані заходи карантину в Україні щодо ситуації з COVID - 2019?Що насправді спричинить за собою посилення заходів карантину через COVID - 2019 і чи варто продовжувати карантин?