Варшавський університет, де поза чергою вакцинували акторів, оштрафують

Міністр зазначив, що список тих, хто чекає на вакцинацію в Варшавському медичному університеті, становить 10 000 осіб

Польська влада оштрафує Варшавський медичний університет, де поза чергою щеплення від коронавірусу отримали низка знаменитостей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзєльський підтвердив інформацію щодо штрафу і заявив, що виявлені порушення дають підстави накласти штраф у розмірі 250 тисяч злотих (близько 50 тисяч євро), але ця сума може і зрости.

"Сталося свідоме порушення правил Національної програми вакцинації", - заявив Недзєльський.

Він повідомив, що люди з нульової групи, які були вакциновані у Варшавському медичному університеті, були зареєстровані як немедичний персонал, що працює в лікарні.

Недзельський повідомив, що під час інспекції не було знайдено контрактів та інших документів, які підтверджували б представлену артистами версію про те, що їх щеплення було частиною рекламної кампанії.

Міністр зазначив, що список тих, хто чекає на вакцинацію в Варшавському медичному університеті, становить 10 000 осіб. Це означає, за його словами, що деякі з цих людей вже не отримають вакцину так швидко, як повинні були.

Читайте також: Польща може передати Україні 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу