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Вартість Bitcoin стабілізувалась після різкого падіння

Станом на 13:23 за Києвом біткоїн торгувався по 43 866 дол.
Акції, пов'язані з криптовалютою, впали у понеділок вранці на біржі у Гонконзі після того, як Китай посилив обмеження проти галузі, водночас основні криптовалюти стабілізувались.
Вартість Bitcoin стабілізувалась після різкого падіння Фото: з вільного доступу

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Reuters.

Так, акції менеджера крипто-активів і торгової фірми Huobi Tech 1611.HK, дочірньої компанії Huobi Global, однієї з найбільших у світі бірж, впали на понад 30%.

Huobi Global заявила у неділю, що з п’ятниці припинила прийом нових клієнтів із материка та закриє рахунки, що належать клієнтам із материкового Китаю, до кінця року для дотримання місцевих норм.

OKG Technology Holdings Ltd 1499.HK, фінтехнологічна та будівельна компанія, власником якої є Сю Мінсін, засновник криптообміну OK Coin, впала на понад на 20%.

Однак у понеділок криптовалюти стабілізувались відігравши падіння, спричинене китайськими обмеженнями, на тлі попиту з боку спекулянтів.

Біткоїн подорожчав приблизно на 2,4% - до  44 250 доларів.

Станом на 13:23 за Києвом біткоїн торгувався по 43 866 дол.

Фото: COINDESK

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27 09 2021 15:22
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