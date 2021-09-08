Вартість Bitcoin уперше з середини травня перевищила 45 тисяч доларів

Біткоїн лідирує, але і Ethereum продовжує набирати обертів

Після тривалого обвалу біткоїн повернувся до росту та у неділю, 8 серпня, піднявся вище 45 тисяч доларів - востаннє цієї позначки ця криптовалюти досягала у середині травня.

Про це свідчать дані біржі Coindesk.

При цьому, разом із біткоїном, зростає і Ethereum, котрий також досяг тримісячного максимуму.

За останню добу на максимумі біткоїн торгувався по 45 303 дол. Станом на 11:59 9 серпня (за Києвом) ціна опустилась до 43 766 дол.

Як заявив технічний директор криптобіржі Bitfinex Паоло Ардоіно, на ринки, схоже, "повернувся оптимізм".

"Біткоїн лідирує, але і Ethereum продовжує набирати обертів", - зазначив експерт.

Але, за його словами, "турбулентність, яку ми спостерігали на криптовалютних ринках в останні тижні, навряд чи вщухне".

При цьому, у неділю вартість Ethereum піднялася вище 3 тис дол, до максимального значення з 19 травня. На максимумі за останню добу токен торгувався по 3 189 дол, станом на 12:19 9 серпня (за Києвом) - 2 992 дол.

Ріст біткоїна Ардоіно у тому числі пов'язує з оновленням його програмного забезпечення, яке відбулося минулого тижня.