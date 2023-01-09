Вартість російської нафти Urals упала нижче за 40 доларів

Вартість російської нафти Urals 9 січня становила менш ніж 40 доларів за барель. Це більш як удвічі менше від вартості еталонної марки Brent.

Про це пише Bloomberg.

Так, у балтійському порту Приморськ головний російський бренд нафти Urals можна було купити за 37,8 долара за барель. Це значно менше за встановлену цінову стелю на російську нафту, яка становить 60 доларів. Також така вартість більш ніж удвічі нижча він ціни еталонної марки Brent, яка коштує 78,57 долара.