Вартість російської нафти Urals упала нижче за 40 доларів
09 січня 2023, 21:58
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Вартість російської нафти Urals 9 січня становила менш ніж 40 доларів за барель. Це більш як удвічі менше від вартості еталонної марки Brent.
Про це пише Bloomberg.
Так, у балтійському порту Приморськ головний російський бренд нафти Urals можна було купити за 37,8 долара за барель. Це значно менше за встановлену цінову стелю на російську нафту, яка становить 60 доларів. Також така вартість більш ніж удвічі нижча він ціни еталонної марки Brent, яка коштує 78,57 долара.Нагадаємо, що через західні санкції постачання сирої нафти з росії в грудні впали до найнижчого рівня за 2022 рік. Також упродовж останніх трьох місяців 2022-го скорочувалися обсяги нафти, яка прямує до Китаю, Індії та Туреччини. Постачання нафти до згаданих країн почало рятувати росію після того, як цей енергоресурс припинили купувати в Європі.