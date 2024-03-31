Вартість соцмережі X (Twitter) з моменту купівлі Маском впала на 73%

В лютому Фонд Fidelity знизив вартість частки в X Маска на 5,7%.

Соціальна медіа-платформа не досягла рекламної мети в минулому році, пише агенція Bloomberg.

Ціна акцій фонду Fidelity, який отримав частку в компанії X (Twitter) в 2022 році - скоротилась на 5,7% у лютому.

Загалом Fidelity втратив 73% вартості своїх акцій з 2022 року, що свідчить про ідентичні цифри падіння соцмережі.

Fidelity отримав частку в X (Twitter), допомагаючи Маску завершити його купівлю за 44 мільярди доларів у жовтні 2022 року.

В лютому він оцінив позицію в 5,28 млн доларів, а в сінчі вартість становила 5,6 млн.

Загальна вартість частки Blue Chip Growth Fund в X (Twitter) впала на 73% з моменту купівлі Маском.

Це свідчить про аналогічне падіння вартості компанії, оскільки фонд не розкрив жодних змін у своїй позиції в X. Одразу після хаотичного поглинання платформи Ілоном Маском, доходи від реклами впали більш ніж на 50%.

Минулого року продажі реклами оцінювалися приблизно у 2,5 мільярда доларів, що не дотягнуло до цільового показника компанії в 3 мільярди доларів, пише агенція.

Восени стало відомо, що Маск має намір трансформувати X(Twitter) у сервіс знайомств та банк.