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Вашингтон готовий підтримати "будь-який механізм" для миру в Україні – Рубіо

15 травня 2025, 11:18
Вашингтон готовий підтримати
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Однак військового "вирішення конфлікту" між росією та Україною не існує.

Державний секретар США Марко Рубіо сказав, що США відкриті до практично "будь-якого механізму" для досягнення миру в Україні.

Про це він розказав перед початком неформальної зустрічі міністрів країн НАТО в Анталії. 

Держсекретар зазначив, що в ці дні головна увага прикута до того, що відбувається для мирного врегулювання в Україні.

"Побачимо, що відбудеться в цьому плані протягом найближчих днів, але ми хочемо бачити прогрес у цьому напрямку і будь-який механізм, який буде запропоновано, будь-який процес, який потрібно буде здійснити – ми готові бути конструктивними і допомагати всім, чим можемо, щоб покласти край конфлікту", – сказав Рубіо. 

За його словами, військового "вирішення конфлікту" між росією та Україною не існує.

"Ця війна закінчиться не військовим, а дипломатичним шляхом. І що швидше буде досягнуто згоди про припинення війни, то менше людей загине і то менше буде руйнувань. І в кінцевому результаті це є метою президента США", – додав Рубіо. 

Сьогодні у Стамбулі мають відбутись переговори між Києвом і москвою, але відомо, що кремль затвердив склад делегації для перемовин у Стамбулі, на якому путіна не буде.

 

переговоривійна в Україні

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