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Вашингтон готується завдати удару по Ірану найближчими днями

19 червня 2025, 13:11
Вашингтон готується завдати удару по Ірану найближчими днями
Фото: defense.gov
Трамп погодився на це через тиск з боку однопартійців республіканців.

У найближчі дні США можуть втрутитися в протистояння Ізраїлю з Іраном і завдати удару по важливих об’єктах на іранській території.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Ймовірна атака може бути здійснена вже цими вихідними, але остаточне рішення ще не прийнято і залишається імовірність того, що плани Білого дому можуть змінитися.

Видання пише, що глава кількох федеральних відомств готуються до можливого удару по Ірану, що може бути ознакою створення адміністрацією США інфраструктури для безпосереднього вступу в конфлікт із Тегераном.

В останні дні позиція президент США Дональд Трамп щодо втручання Америки в ірано-ізраїльський конфлікт дуже змінилася через тиск зі сторони республіканців, які переконали президента в тому, що Тегеран дуже близький до отримання ядерної зброї.

Важливою фігурою прихильників військових дій проти Ірану є сенатор із Південної Кароліни Ліндсі Грем, який закликав Трампа розглянути можливість участі в атаці на Тегеран та який в останні дні мав кілька телефонних розмов із главою Білого дому. 

"Він дав їм шанс на дипломатію. Я думаю, що вони помилилися. Чим швидше ми покінчимо з цією загрозою для людства, тим краще", – сказав Грем про Іран.

Кілька днів Трамп думав про удар по Ірану, а також заявляв, що він має ідеї із приводу того, що робити, однак воліє прийняти остаточне рішення безпосередньо перед атакою, оскільки ситуація на Близькому Сході нестабільна. 

"Я можу це зробити, а можу цього не зробити", – сказав Трамп вчора. 

Зранку ми також писали, що Трамп схвалив плани атаки на Іран, але утримується від остаточного наказу.

 

СШАІран

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