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Вашингтон хоче взяти під контроль транзит газу через Україну – Reuters

12 квітня 2025, 16:57
Вашингтон хоче взяти під контроль транзит газу через Україну – Reuters
Фото:http://utg.ua
Однак поки не зрозуміло про який саме газопровід йде мова.

В черговій новій угоді про надра між США планують взяти під контроль газопровід, який через Україну зʼєднує росію з Європою.

Про це повідомляє агенція Reuters. 

Джерело каже, що в документі є "вимога США до Міжнародної фінансової корпорації розвитку уряду США взяти під контроль газопровід російського енергетичного гіганта "Газпром", що проходить через Україну в Європу".

Проте агенція не зазначає про який саме газопровід йде мова. У власності російського "Газпрому" немає жодної труби в Україні.

Через Україну проходить декілька газових маршрутів з росії до ЄС, однак всі вони належать державі та контролюються компанією ​​"Оператор ГТС України".

Ми також писали, що США та Україна обговорили угоду про мінерали, але шансів мало.

 

СШАугодаВійна в УкраїніН

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