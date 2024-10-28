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ПОЛІТИКА

Вашингтон наполягає на розслідуванні порушень під час виборів у Грузії

28 жовтня 2024, 09:35
Вашингтон наполягає на розслідуванні порушень під час виборів у Грузії
Twitter
США заохочують політичних лідерів країни усунути недоліки у виборчому процесі.

Вашингтон закликає Тбілісі провести повне розслідування даних та повідомлень щодо порушень, пов'язані з парламентськими виборами у Грузії 26 жовтня. США заохочують політичних лідерів країни усунути недоліки у виборчому процесі.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, у 2024 році міжнародні та місцеві спостерігачі відзначили "передвиборчу атмосферу, яка ознаменувалася нецільовим використанням державних ресурсів правлячою партією, підкупом голосів і залякуванням виборців, що сприяло нерівним умовам гри та підривало довіру громадськості та міжнародної спільноти до можливості справедливого результату".

Блінкен зазначив, що міжнародні та місцеві спостерігачі погодилися з висновком, що день виборів у Грузії "загалом пройшов добре", але американська сторона відзначає повідомлення про порушення та насильство під час голосувань.

"Міжнародні спостерігачі не визнали результат вільним і справедливим. Ми засуджуємо всі порушення міжнародних норм і приєднуємось до закликів міжнародних і місцевих спостерігачів провести повне розслідування всіх повідомлень про порушення, пов’язані з виборами", - йдеться в його заяві.

Також очільник зовнішньополітичного відомства США додав, що Вашингтон заохочує політичних лідерів Грузії "поважати верховенство права, скасувати законодавство, яке підриває фундаментальні свободи, і спільно усунути недоліки у виборчому процесі".

"Цілі Грузії щодо європейської та євроатлантичної інтеграції, закріплені в конституції країни, вимагають, щоб уряд поважав права членів громадянського суспільства та основні свободи всіх громадян Грузії", - констатував американський чиновник.

Нагадаємо, 26 жовтня у Грузії проходили парламентські вибори. За даними ЦВК, перемогла "Грузинська мрія", яка отримала підтримку 54,08% виборців та перебуває при владі вже 12 років. Водночас проєвропейські опозиційні партії отримали 37,58% голосів. 

вибориСШАГрузіяЕнтоні Блінкен

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