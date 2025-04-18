Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Вашингтон оптимістично налаштований щодо миру в Україні – віцепрезидент США

18 квітня 2025, 18:07
Вашингтон оптимістично налаштований щодо миру в Україні – віцепрезидент США
Wikipedia
Однак переговори ще тривають.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США оптимістично налаштовані про можливість досягнення миру в Україні.

Про це повідомляє телеканал Sky News.

"Оскільки переговори тривають, я не буду робити поспішних висновків, але ми налаштовані оптимістично і сподіваємося, що зможемо покласти край цій війні, цій дуже жорстокій війні", – сказав Венс.

Його заява пролунала через кілька годин після того, як державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон готовий вийти із перемовин через відсутність прогресу. 

Однак днями віцепрезидент США розкритикував Зеленського.

переговоривійна в Україні

Останні матеріали

росія засіває чат-боти брехнею. Будь-хто може так само маніпулювати ШІ – Washington Post
Технології
росія засіває чат-боти брехнею. Будь-хто може так само маніпулювати ШІ – Washington Post
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 13:08
Трамп допомагає путіну вбивати українців. США тепер є захисником диктатури та смерті – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп допомагає путіну вбивати українців. США тепер є захисником диктатури та смерті – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 11:18
російська стратегія самосаботажу та українська стійкість. Розпорошеність створює проблеми – Ендрю Таннер
Cуспільство
російська стратегія самосаботажу та українська стійкість. Розпорошеність створює проблеми – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 07:37
Надія на скандинавсько-балтійський прагматизм. Дилема підтримки України та захисту з боку США – Крісті Раїк
Політика
Надія на скандинавсько-балтійський прагматизм. Дилема підтримки України та захисту з боку США – Крісті Раїк
Переклад iPress – 17 квітня 2025, 15:38
П'ять жовтих вогників. Які ознаки свідчать, що США і Китай розпочнуть війну – Джеймс Ставрідіс
Політика
П'ять жовтих вогників. Які ознаки свідчать, що США і Китай розпочнуть війну – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 17 квітня 2025, 12:25
Що чекає на економіку України післязавтра? Залежить від Євросоюзу – Ніколя Тензер
Політика
Що чекає на економіку України післязавтра? Залежить від Євросоюзу – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 17 квітня 2025, 08:46
Клептократія, Інкорпорейтед. Конфлікти інтересів – це просто частина системи Трампа – Енн Епплбом
Політика
Клептократія, Інкорпорейтед. Конфлікти інтересів – це просто частина системи Трампа – Енн Епплбом
Переклад iPress – 16 квітня 2025, 12:57
Політика
"Китай понад усе"? Трансатлантичний страх затьмарює стратегічний вибір Європи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 16 квітня 2025, 11:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється