Вашингтон оптимістично налаштований щодо миру в Україні – віцепрезидент США

Однак переговори ще тривають.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США оптимістично налаштовані про можливість досягнення миру в Україні.

Про це повідомляє телеканал Sky News.

"Оскільки переговори тривають, я не буду робити поспішних висновків, але ми налаштовані оптимістично і сподіваємося, що зможемо покласти край цій війні, цій дуже жорстокій війні", – сказав Венс.

Його заява пролунала через кілька годин після того, як державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон готовий вийти із перемовин через відсутність прогресу.

Однак днями віцепрезидент США розкритикував Зеленського.