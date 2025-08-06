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Вашингтон підтримав запит України на техобслуговування гаубиць M777

06 серпня 2025, 09:32
Вашингтон підтримав запит України на техобслуговування гаубиць M777
Wikipedia
Загальна вартість підтримки - 104 мільйони доларів.

Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення продажу Україні обладнання та послуг для обслуговування гаубиць M777. 

Про це повідомило Агентство з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки (DSCA).

Зазначається, що український уряд звернувся з проханням придбати обладнання, ремонтні послуги та забезпечити довгострокову підтримку артилерійських систем M777.

До пакета входять:

  • технічна допомога,
     

  • навчальні послуги,
     

  • спеціалізовані публікації,
     

  • а також інші елементи логістики та програмної підтримки.
     

Орієнтовна вартість контракту — 104 мільйони доларів.

Також канадський уряд оголосив новий пакет військової підтримки для України, куди увійшли гаубиці M777.

 

СШАпідтримка України

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