Вашингтон підтримав запит України на техобслуговування гаубиць M777
Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення продажу Україні обладнання та послуг для обслуговування гаубиць M777.
Про це повідомило Агентство з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки (DSCA).
Зазначається, що український уряд звернувся з проханням придбати обладнання, ремонтні послуги та забезпечити довгострокову підтримку артилерійських систем M777.
До пакета входять:
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технічна допомога,
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навчальні послуги,
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спеціалізовані публікації,
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а також інші елементи логістики та програмної підтримки.
Орієнтовна вартість контракту — 104 мільйони доларів.
Також канадський уряд оголосив новий пакет військової підтримки для України, куди увійшли гаубиці M777.