Вашингтон пропонує Ізраїлю мирну угоду з "Хезболлою" на два місяці

Позиція бойовиків наразі невідома.

В Ізраїлі розглядають угоду про припинення вогню у Лівані та відведення бойовиків "Хезболли" від кордону. У Тель-Авіві вважають, що ракетний арсенал угруповання здебільшого знищили.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема, речник премʼєра Беньяміна Нетаньягу заявляв, що політик у вівторок зустрівся зі своїми помічниками, аби обговорити пропозицію Вашингтона щодо припинення вогню у Лівані. Один з ізраїльських чиновників повідомив журналістам, що Білий дім відправить двох представників американського президента Бретта Макгерка та Амоса Хохштейна до Ізраїлю у четвер, 31 жовтня.

План, якщо його погодять, призведе до припинення вогню на 60 діб. За цей час посередники вироблять довгострокову мирну угоду щодо виведення бойовиків "Хезболли" з прикордонної зони та збільшення кількості миротворців ООН, повідомив ізраїльський телеканал 12.

"Війна на півночі закінчиться до кінця року", — заявив міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотріч.

Журналісти зазначають, що для мирної угоди треба подолати багато перешкод, що показали численні невдалі спроби забезпечити припинення вогню між Ізраїлем і Хамасом у Газі. Вказується, що наразі незрозуміла позиція бойовиків щодо мирної пропозиції. За останні тижні "Хезболла" зазнала великих втрат, включаючи вбивство давнього лідера Хасана Насралли.

Своєю чергою міністр оборони Йоав Галлант заявив, що командний ланцюг "Хезболли" наразі зруйновано. За його словами, ракетний потенціал угруповання становить 20% від того, що був до конфлікту.