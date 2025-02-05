Вашингтон "візьме під свій контроль" Сектор Гази
Американський президент Дональд Трамп заявив, що США "візьмуть під свій контроль" Сектор Гази, після власних слів про те, що у палестинців у Газі є стале майбутнє.
Про це інформує телеканал CNN
"США візьмуть під свій контроль сектор Гази, і ми будемо працювати з ним. Ми будемо володіти ним і нестимемо відповідальність за демонтаж усіх небезпечних нерозірваних бомб та іншої зброї на цій території, вирівняємо місцевість і позбудемося зруйнованих будівель", - заявив Дональд Трамп.
Раніше він запропонував жителям Гази переїхати на нове місце, надане однією або кількома країнами Близького Сходу.
"Я маю на увазі, що вони там, тому що у них немає альтернативи. А що у них є? Зараз це велика купа уламків", - сказав глава Білого дому.
Видання пише, що пропозиція Трампа назавжди залишити Сектор Гази є провокаційною позицією, яка сподобається найконсервативнішим ізраїльським політикам, але навряд чи буде сприйнята сусідами Ізраїлю, які заявили, що не бажають приймати нових палестинських біженців з анклаву.
Проте Шольц критикує ідею Трампа про переселення палестинців із Гази.
Нагадаємо, що в січні Ізраїль і Хамас досягли угоди про припинення вогню в Газі та звільнення заручників.