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Вашингтон "візьме під свій контроль" Сектор Гази

05 лютого 2025, 13:27
Вашингтон
Палестинці втікають з північної частини Сектора Газа, 18 серпня 2014 року. Фото: THOMAS COEX via Getty Images
Ще раніше Трамп запропонував жителям Гази переїхати на нове місце, надане однією або кількома країнами Близького Сходу.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США "візьмуть під свій контроль" Сектор Гази, після власних слів про те, що у палестинців у Газі є стале майбутнє.

Про це інформує телеканал CNN

"США візьмуть під свій контроль сектор Гази, і ми будемо працювати з ним. Ми будемо володіти ним і нестимемо відповідальність за демонтаж усіх небезпечних нерозірваних бомб та іншої зброї на цій території, вирівняємо місцевість і позбудемося зруйнованих будівель", - заявив Дональд Трамп. 

Раніше він запропонував жителям Гази переїхати на нове місце, надане однією або кількома країнами Близького Сходу.

"Я маю на увазі, що вони там, тому що у них немає альтернативи. А що у них є? Зараз це велика купа уламків", - сказав глава Білого дому. 

Видання пише, що пропозиція Трампа назавжди залишити Сектор Гази є провокаційною позицією, яка сподобається найконсервативнішим ізраїльським політикам, але навряд чи буде сприйнята сусідами Ізраїлю, які заявили, що не бажають приймати нових палестинських біженців з анклаву.

Проте Шольц критикує ідею Трампа про переселення палестинців із Гази.

Нагадаємо, що в січні Ізраїль і Хамас досягли угоди про припинення вогню в Газі та звільнення заручників.

 

СШАДональд Трампсектор Газа

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