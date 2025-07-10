Вашингтон ввів санкції проти спецдоповідачки ООН в Газі

ЇЇ звинуватили в "злісному антисемітизмі" та "антиізраїльській упередженості".

В уряді Дональда Трампа ввели санкції щодо спецдоповідачки ООН з питань Західного берега річки Йордан і сектору Гази Франчески Альбанезе.

Про це інформує агенція АР.

"Кампанія політичної та економічної війни Альбанезе проти Сполучених Штатів та Ізраїлю більше не терпітимуть. Ми завжди будемо підтримувати наших партнерів у їхньому праві на самооборону", - заявив держсекретар США Марко Рубіо.

Того тижня місія США в ООН виступила з різкою заявою, закликавши до звільнення Альбанезе, звинувативши її в "злісному антисемітизмі" та "антиізраїльській упередженості".

Протягом останніх тижнів Альбанезе опублікувала низку листів, в яких закликала інші країни чинити тиск на Ізраїль, зокрема за допомогою санкцій, щоб він припинив смертоносні бомбардування сектору Гази, а також вона активно підтримувала видачу Міжнародним кримінальним судом ордерів на арешт ізраїльських чиновників, включаючи прем'єр-міністр Біньяміна Нетаньягу, через воєнні злочини.

У доповіді Альбанезе було названо кілька великих американських оборонних компаній серед тих, що сприяють, за її визначенням, ізраїльській окупації в секторі Гази.

Також раніше Британія пригрозила новими заходами проти Ізраїлю, якщо не буде припинення вогню в Газі.