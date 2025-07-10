Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Вашингтон ввів санкції проти спецдоповідачки ООН в Газі

10 липня 2025, 13:46
Вашингтон ввів санкції проти спецдоповідачки ООН в Газі
Фото: Укрінформ
ЇЇ звинуватили в "злісному антисемітизмі" та "антиізраїльській упередженості".

В уряді Дональда Трампа ввели санкції щодо спецдоповідачки ООН з питань Західного берега річки Йордан і сектору Гази Франчески Альбанезе.

Про це інформує агенція АР.

"Кампанія політичної та економічної війни Альбанезе проти Сполучених Штатів та Ізраїлю більше не терпітимуть. Ми завжди будемо підтримувати наших партнерів у їхньому праві на самооборону", - заявив держсекретар США Марко Рубіо.

Того тижня місія США в ООН виступила з різкою заявою, закликавши до звільнення Альбанезе, звинувативши її в "злісному антисемітизмі" та "антиізраїльській упередженості".

Протягом останніх тижнів Альбанезе опублікувала низку листів, в яких закликала інші країни чинити тиск на Ізраїль, зокрема за допомогою санкцій, щоб він припинив смертоносні бомбардування сектору Гази, а також вона активно підтримувала видачу Міжнародним кримінальним судом ордерів на арешт ізраїльських чиновників, включаючи прем'єр-міністр Біньяміна Нетаньягу, через воєнні злочини.

У доповіді Альбанезе було названо кілька великих американських оборонних компаній серед тих, що сприяють, за її визначенням, ізраїльській окупації в секторі Гази.

Також раніше Британія пригрозила новими заходами проти Ізраїлю, якщо не буде припинення вогню в Газі.

 

СШАООН

Останні матеріали

Курдський гамбіт Ердогана. Чи виправдає себе його ставка на курдів? – Politico
Політика
Курдський гамбіт Ердогана. Чи виправдає себе його ставка на курдів? – Politico
Переклад iPress – 10 липня 2025, 14:40
Епоха тигра, а не страуса. Як має реагувати Європа на російську загрозу – Стівен Бланк
Політика
Епоха тигра, а не страуса. Як має реагувати Європа на російську загрозу – Стівен Бланк
Переклад iPress – 10 липня 2025, 11:27
Бачення європейської безпеки починається в Україні. Європейська візія перемоги – Джек Вотлінг
Політика
Бачення європейської безпеки починається в Україні. Європейська візія перемоги – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 10 липня 2025, 07:56
Приглушений червоний відблиск ракет. Україна погано захищена, але ще гірше – неготовність Європи – Едвард Лукас
Технології
Приглушений червоний відблиск ракет. Україна погано захищена, але ще гірше – неготовність Європи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 09 липня 2025, 14:56
Архіпелаг ГУЛАГ Трампа. Трудова експлуатація у концтаборах не може стати нормою – Тімоті Снайдер
Політика
Архіпелаг ГУЛАГ Трампа. Трудова експлуатація у концтаборах не може стати нормою – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 липня 2025, 11:27
Новинки в озброєнні. Масштабування виробництва дронів та кулі для протидії БПЛА – Дональд Гілл
Новинки в озброєнні. Масштабування виробництва дронів та кулі для протидії БПЛА – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 липня 2025, 08:05
Трамп
Політика
Трамп "розчарований" путіним щодо України. Час для більшої кількості зброї та санкцій? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 липня 2025, 16:12
Якщо ми не з Україною, то за що ж ми тоді стоїмо? Рішення про скасування поставки зброї є ознакою слабкості – генерал Марк Гертлінг
Політика
Якщо ми не з Україною, то за що ж ми тоді стоїмо? Рішення про скасування поставки зброї є ознакою слабкості – генерал Марк Гертлінг
Переклад iPress – 08 липня 2025, 10:12
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється