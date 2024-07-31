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Вашингтон заморозив $95 млн Грузії через антизахідні дії уряду

31 липня 2024, 18:24
Вашингтон заморозив $95 млн Грузії через антизахідні дії уряду
Фото: ЕРА
Ймовірно, на рішення вплинув закон про іногентів.

США призупинили надання Грузії частини допомоги через антидемократичні дії влади Тбілісі, які несумісні з прагненням країни стати членом Євросоюзу і НАТО.

Про це в середу, 31 липня, оголосив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"В результаті перегляду двостороннього співробітництва з Грузією США призупиняють надання допомоги на суму понад 95 мільйонів доларів, яка безпосередньо йде на користь грузинського уряду", - заявив держсекратер. 

Він додав, що антидемократичні дії та неправдиві заяви грузинського уряду несумісні з нормами членства в ЄС та НАТО. 

Блінкен вважає, що Сполучені Штати продовжать підтримувати "програми та заходи, які приносять користь народу Грузії, зміцнюючи демократію, верховенство права, незалежні ЗМІ та економічний розвиток".

"Ми залишатимемося відданими грузинському народу і його євроатлантичним прагненням", – сказав політик. 

Ще в травні грузинський парламент ухвалив скандальний закон про "іноагентів", який викликав масові протести та гостру критику Заходу.

Нагадаємо, що відзавтра у Грузії почнуть реєструвати "іноагентів".

 

ГрузіядопомогаСША

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