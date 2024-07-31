Відзавтра у Грузії почнуть реєструвати "іноагентів"

З 1 серпня у Грузії організації, яких стосується закон “про прозорість іноземного впливу”, мають подати заяви до відповідних органів.

Усі організації, які підпадають під закон, будуть зобов'язані зареєструватися як “носії іноземного впливу”.

"Якщо організація не виконує передбачені законом вимоги, тобто не підпорядковується законодавству Грузії, в законі прописано відповідний захід, який передбачає штраф у розмірі 25 тисяч ларі”, ‒ додав міністр.

Нагадаємо, що Конституційний суд Грузії об'єднає позови президента, опозиції та неурядових організацій проти закону “про іноагентів”.

Голова Конституційного суду Мераб Турава обіцяє "не виконувати політичне замовлення та не затягувати обговорення питання".

“Три позови подали у різний час та їхній зміст не зовсім ідентичний один одному, але в Органічному законі та Положенні про Конституційний суд Грузії є стаття, згідно з якою позови можуть бути об'єднані. Я хотів би назвати вам конкретну дату, але не уповноважений, не знаю позиції своїх колег. Будьте готові до ухвалення рішення у розумні терміни”, ‒ сказав він.

Раніше лідери ЄС заявили, що відмова Грузії припинити репресії проти громадянського суспільства призвела до “фактичного” припинення її спроб приєднатися до блоку.

Йдеться про закон “Про прозорість іноземного впливу”, який викликав масові антиурядові протести. США та ЄС заявили, що закон є аналогічний закону, який схвалив президент путін, щоб розгромити продемократичні групи в росії.