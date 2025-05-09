Ватикан оголосив дату офіційного вступу Лева XIV на престол

Папа Лев XIV буде офіційно інстальований на Папу Римського під час меси 18 травня

Ватикан оголосив дату офіційної інтронізації Лева XIV - першого в історії Папи Римського, який народився у США.

Про це повідомляє AP News.

Папа Лев XIV буде офіційно інстальований на Папу Римського під час меси 18 травня. А вже 21 травня він проведе свою першу загальну аудієнцію.

За даними Ватикану, Лев уже попросив усіх керівників ватиканських офісів, які технічно втратили роботу після смерті Папи Франциска, повернутися до роботи до подальшого повідомлення.