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Ватикан оголосив дату офіційного вступу Лева XIV на престол

09 травня 2025, 16:53
Ватикан оголосив дату офіційного вступу Лева XIV на престол
Фото: vaticannews.va
Папа Лев XIV буде офіційно інстальований на Папу Римського під час меси 18 травня
Ватикан оголосив дату офіційної інтронізації Лева XIV - першого в історії Папи Римського, який народився у США.
 
Про це повідомляє AP News.
 
Папа Лев XIV буде офіційно інстальований на Папу Римського під час меси 18 травня. А вже 21 травня він проведе свою першу загальну аудієнцію.
 
За даними Ватикану, Лев уже попросив усіх керівників ватиканських офісів, які технічно втратили роботу після смерті Папи Франциска, повернутися до роботи до подальшого повідомлення.
 
Він зазначив, що хоче приділити час "роздумам, молитві та діалогу", перш ніж приймати будь-які подальші рішення щодо їх остаточного затвердження.
 
"Ви покликали мене нести цей хрест і бути благословенним цією місією, і я знаю, що можу покластися на кожного з вас, щоб ви йшли зі мною, поки ми продовжуємо як церква, як громада, як друзі Ісуса, як віруючі, щоб проголошувати добру новину, проголошувати Євангеліє", - додав він.
 
Нагадаємо, що 7 травня, кардинали Римо-католицької церкви розпочали конклав для обрання нового Папи. Перша спроба обрати нового папу завершилась невдачею, але вже вчора ввечері кардинали все ж змогли обрати нового Папу Римського і над Сикстинською капелою з'явився білий дим

 

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