Ватикан вперше розкрив інформацію про свою нерухомість

Він володіє понад 5000 об'єктами в Італії та за кордоном

Ватикан вперше оприлюднив інформацію про свою нерухомість, розкривши, що володіє 5 171 об'єктом в Італії та за кордоном.

Про це повідомляє Reuters, пише "Громадське".

Інформація про нерухомість містилась у фінансовому звіті за 2020 рік для Святого Престолу та першому в історії бюджеті Управління майном Апостольського престолу (APSA). Загалом Ватикан опублікував понад 50 сторінок фінансової звітності.

APSA показало, що володіє 4 051 об'єктом нерухомості в Італії та 1 120 - за кордоном, не враховуючи посольств по всьому світу.

Однак лише 14% усіх італійських об'єктів здавали в оренду за ринковими цінами. Більшість нерухомості здавалась за заниженими цінами, зокрема службовцям церкви. Близько 40% об'єктів були інституційними будівлями: школами, монастирями та лікарнями.

За кордоном Ватикан володіє нерухомістю, зокрема, у дорогих районах Лондона, Женеви, Парижа та Лозанни.

В окремому звіті для Святого Престолу вказується, що у 2020 році у Ватикану був дефіцит у 64,8 мільйона євро, а у 2019 році - 79,2 мільйона євро. Це стосується бюджету на Центральну адміністрацію церкви (Курія), яка налічує 1,3 мільярда членів, та Папу Римського. Місто Ватикан, включно з банком та музеями Ватикану, має окремий бюджет.

Щоб заповнити минулорічний дефіцит для Святого Престолу, приблизно 50 мільйонів євро взяли з фонду пожертв на допомогу Папі. Торік Ватиканські музеї працювали з обмеженнями, тож не принесли великих грошей.

Нагадаємо, що у Ватикані десять осіб, включно з кардиналом, судитимуть за фінансові злочини