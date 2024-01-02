Важливо підтримати Україну зараз, щоб зупинити путіна – посол США

У Києві було чути гучні вибухи.

Посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала нову масовану ракетну атаку рф зранку у вівторок. 2 січня.

Про це вона написала у X (twitter ).

"путін зустрічає 2024 рік, запускаючи ракети по Києву та по всій країні, в той час як мільйони українців ховаються від холоду", – зазначила Брінк.

Вона додала, що зранку у Києві було чути гучні вибухи.

"Надзвичайно важливо підтримати Україну зараз, щоб зупинити путіна", – підкреслила посол США.

Нагадаємо, що зранку 2 січня росія масовано атакувала ракетами Україну. У Києві зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах, за попопередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі,

У столиці подекуди є перебої з елекро- та водопостачанням.