Важливо повернути електронне декларування та зміцнювати антикорупційні інституції — G7

Посли G7 зустрілись з Русланом Стефанчуком та говорили про важливість повернення електронного декларування та зміцнення САП, НАБУ та реформи СБУ.

Посли "великої сімки" під час зустрічі з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком наголосили на важливості повернення електронного декларування для держслужбовців і зміцнення антикорупційних інституцій.

Мова йшла про спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), про це написали в японському головування у Групі підтримки послів G7 у Києві.

В Twitter.

“На зустрічі зі Стефанчуком посли G7 вкотре наголосили на важливості повернення електронного декларування майна для державних службовців, відновлення прозорості у Верховній Раді та зміцнення антикорупційних інституцій САП та НАБУ”, - йдеться в дописі.

Крім того, обговорили питання прав національних меншин в Україні та необхідність продовження реформування Служби безпеки", написали в Twitter.

Днями лідери держав G7 виступили із заявою щодо України.