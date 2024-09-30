Вбити главу Хезболли допоміг "кріт" з Ірану – ЗМІ

Винищувачі F-35 армії оборони, оснащені протибункерними авіабомбами, чекали у засідці, очікуючи на повернення мети до штаб-квартири Хезболли.

Подвійний агент з Ірану, котрий проник у структури радикального шиїтського руху Хезболла, передав ізраїльській оборони інформацію про місцезнаходження лідера угруповання Хасана Насралли .

Це дозволило армії Ізраїлю його ліквідувати, пише франзуцька газатеа Le Parisien.

Хасан Насралла 27 вересня був на похороні Мухаммеда Хусейна Срура, командира безпілотного підрозділу Хезболли, який загинув напередодні внаслідок ізраїльського авіаудару.

Похорон проходив у районі Харет-Хрейк неподалік підземного командного центру угруповання.

В цей же час ізраїльські винищувачі F-35, оснащені протибункерними авіабомбами, чергували в засідці, очікуючи на повернення мети до штаб-квартири Хезболли.

У другій половині дня іранський "крот" повідомив ізраїльтян про швидке прибуття Насралли і в екстреній нараді терористичного угруповання, крім Насралли, брали участь ще 12 командирів.

Ізраїльські військові чекали, поки всі опиняться в одному приміщенні, перш ніж почати бомбардування.

За інформацією джерела, всього пілоти Цахал скинули на командний центр Хезболли шість авіабомб вагою дві тонни кожна.

Ізраїльські ЗМІ писали, що загальна вага бомб, скинутих на командний центр угруповання, перевищила 80 тонн.

Від комплексу з шести будівель, в яких і під якими розташовувалась штаб-квартира Хезболли, залишилися лише руїни і гігантський кратер глибиною 30 метрів, також було підірвано ще дві сусідні будівлі.

Нагадаємо, що в суботу, 28 вересня, Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралли.