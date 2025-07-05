Вбивства генералів створює для рф труднощі в управлінні армією – британська розвідка

Протягом року було вбито 5 генералів.

Великі втрати високопоставлених офіцерів підривають управління в російській армії.

Про це у соцмережі X (Twitter) повідомило Міноборони Великої Британії.

В Міноборони Британії кажуть, що втрата великої кількості високопоставлених офіцерів, ймовірно, підірвала командування та управління в частинах Збройних сил рф, що призвело до тактичних та операційних труднощів для військових.

Одна з останніх ліквідацій сталася цього тижня, коли було вбито командира 155-ї бригади піхоти Тихоокеанського флоту рф Михайла Гудкова.

"Міністерство оборони рф підтвердило, що генерал-майор Михайло Гудков був убитий 2 липня 2025 року в Курській області на заході росії. Гудков, призначений заступником головнокомандувача ВМС рф 28 березня 2025 року, загинув в результаті українського удару по російському командному пункту. Ймовірно, Гудков керував підрозділами морської піхоти, які намагалися створити буферну зону в українській Сумській області", - йдеться у дописі.

росіянин став другим високопоставленим російським генералом, убитим у 2025 році, п'ятим генералом, убитим за останні 12 місяців, і шістнадцятим російським генералом, убитим з моменту початку рф незаконного повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Також цього тижня у Луганську підірвали колаборанта та колишнього "мера" Пілавова.