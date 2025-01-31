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Вбивство 9-річної українки у Німеччині: суд призначив довічне ув'язнення вбивці

31 січня 2025, 19:25
Вбивство 9-річної українки у Німеччині: суд призначив довічне ув'язнення вбивці
Категорія «Повсякденне життя», друге місце: засуджений, який відбуває довічне ув'язнення. Фото: В'ячеслав Цуранов
Подія сталась влітку минулого року, коли в червні її мама заявила про зникнення дитини.

Німецький суд вирішив засудити до довічного ув'язнення 37-річного громадянина Молдови Андрія П, якого визнали винним у вбивстві 9-річної українки Валерії.

Про це повідомляє німецький таблоїд Bild.

Суд виніс вирок, що злочин був особливо тяжким, а це означає, що дострокове звільнення після 15 років ув'язнення фактично неможливе.

Вбивцею виявився колишній партнер матері Валерії. 

За кілька днів до злочину жінка з ним "порвала".

Нагадаємо, влітку минулого року в Німеччині зникла 9-річна дівчинка з України.

Вже через тиждень німецька поліція підтвердила смерть 9-річної українки Валерії.

 

Німеччинасудвбивствоукраїнка

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