Вбивство дитини поліцейськими: під МВС у Києві збирається обурений натовп
Зараз під МВС уже близько 100 активістів і більше десятка журналістів.Збір людей відбувається через соціальні мережі. Один із закликів прийти під МВС розмістив у Facebook координатор С14 Сергій Мазур, повідомляє кореспондент "Української правди" з місця події.
"О 21:00 акція під МВС. Щоб п‘яні мєнти з Переяслава понесли покарання за убитого 5-річного хлопчика", - пише він.
Фото: Українська правда
Кличе небайдужих і народний депутат Олена Сотник.
"О 21:30 сьогодні небайдужі зберуться під стінами МВС на Богомольця,10! Щоб дати чітко зрозуміти правоохоронцям, що справу про загибель хлопчика зам’яти не вдасться, як і полегшити відповідальність вбивць… Приходьте!" - закликає вона.
Фото: Українська правда
Нагадаємо, що сьогожні 4 травня у київській лікарні помер п'ятирічний Кирилко, який отримав вогнепальне поранення в голову в Переяславі-Хмельницькому.
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