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Вбивство дитини поліцейськими: під МВС у Києві збирається обурений натовп

"О 21:00 акція під МВС. Щоб п‘яні мєнти з Переяслава понесли покарання за убитого п'ятирічного хлопчика"
Під будівлею Міністерства внутрішніх справ у Києві збираються обурені активісти з вимогою покарати поліцейських, які застрелили п'ятирічного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому.
Вбивство дитини поліцейськими: під МВС у Києві збирається обурений натовп Фото: Українська правда

Зараз під МВС уже близько 100 активістів і більше десятка журналістів.Збір людей відбувається через соціальні мережі. Один із закликів прийти під МВС розмістив у Facebook координатор С14 Сергій Мазур, повідомляє кореспондент "Української правди" з місця події.

"О 21:00 акція під МВС. Щоб п‘яні мєнти з Переяслава понесли покарання за убитого 5-річного хлопчика", - пише він.


Фото: Українська правда

Кличе небайдужих і народний депутат Олена Сотник.

"О 21:30 сьогодні небайдужі зберуться під стінами МВС на Богомольця,10! Щоб дати чітко зрозуміти правоохоронцям, що справу про загибель хлопчика зам’яти не вдасться, як і полегшити відповідальність вбивць… Приходьте!" - закликає вона.


Фото: Українська правда

Нагадаємо, що сьогожні 4 травня у київській лікарні помер п'ятирічний Кирилко, який отримав вогнепальне поранення в голову в Переяславі-Хмельницькому.

 

 
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03 06 2019 21:58
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