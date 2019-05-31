Вбивство Гандзюк: Мангеру дозволили виїжджати за місто без попередження

У п’ятницю Шевченківський райсуд Києва продовжив Мангеру запобіжний захід до 1 липня

Підозрюваному в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк голова Херсонської облради Владиславу Мангер дозволили пересуватись у межах області, не попереджаючи про це слідство.

Чиновника залишили без закордонних паспортів і з електронним браслетом. Залишати Херсонську область він має виключно з дозволу правоохоронців, повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган "Українській правді".

Раніше він мав також попереджати про свої переміщення у межах області.

Адвокат підозрюваного Андрій Мурашкін пояснив, що необхідність розширити межі вільного пересування пов’язана із необхідністю виконання обов’язків голови облради.

Нагадаємо, у Генпрокуратурі заявили, що пом’якшили статтю главі Херсонської облради Владиславу Мангеру, підозрюваному в організації вбивства Катерини Гандзюк, через "здобуті докази".

Додамо, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, виписався з лікарні та 12 квітня вийшов на роботу.