Вбивство Гандзюк: Мангеру дозволили виїжджати за місто без попередження
Чиновника залишили без закордонних паспортів і з електронним браслетом. Залишати Херсонську область він має виключно з дозволу правоохоронців, повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган "Українській правді".
Раніше він мав також попереджати про свої переміщення у межах області.
Адвокат підозрюваного Андрій Мурашкін пояснив, що необхідність розширити межі вільного пересування пов’язана із необхідністю виконання обов’язків голови облради.
Нагадаємо, у Генпрокуратурі заявили, що пом’якшили статтю главі Херсонської облради Владиславу Мангеру, підозрюваному в організації вбивства Катерини Гандзюк, через "здобуті докази".
Додамо, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, виписався з лікарні та 12 квітня вийшов на роботу.
31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні.
На початку грудня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників і організаторів. Це Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук (виконавці), Ігор Павловський (посередник), Олексій Левін (організатор).
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