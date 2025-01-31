Вбивство має сенс. Іноді... – Майкл К. ДіКіанна

Науковий співробітник Інституту світової політики та Йорктаунського інституту Майкл К. ДіКіанна розмірковує про доцільність цілеспрямованих вбивств високопоставлених осіб агресора. На його думку, важливим є лише стратегічний вплив таких вбивств на його здатність продовжувати свою злочинну діяльність. Тож не варто побоюватися "кроків у відповідь", адже руки у агресора завжди в крові.

Існують аргументи на користь цілеспрямованих вбивств, але вони мають бути дуже ретельно оцінені з точки зору ризику та наслідків.

Вбивства, навіть як частина ширших військових операцій, не є зручним питанням для західних політиків і громадськості. Вони також є незручним питанням для стратегічних мислителів, які ведуть дуже необхідні дебати про ефективність дій, які можуть здатися підступними або аморальними і здатні призвести до жертв серед цивільного населення або жорстоких репресій.

Мій колега Френсіс Гарріс зазначив, що найбільше занепокоєння у зв'язку зі вбивствами високопосадовців викликає те, що "наслідки непередбачувані". Війна – це скринька Пандори: відкривши її, жодна воююча сторона не може дати жодних гарантій результату. Кампанії вбивств під час війни є мікрокосмом цієї непередбачуваності, оскільки усунення "дияволів, яких ми знаємо", непрямим чином обіцяє дияволів невідомих.

Це не обов'язково усуває тактичні й моральні переваги, які можуть бути досягнуті воюючими сторонами, що беруть участь у таких кампаніях. Якщо ми визнаємо, що цілі вбивства є дійсними і в інших кінетичних військових операціях (російський генерал-лейтенант Ігорь Кіріллов міг бути з таким же успіхом убитий на полі бою, як і вбитий Україною в грудні), то слід поставити питання, чому проведення цих операцій є невиправданим?

Стратегічне виправдання виходу далеко за межі поля бою для знищення особового складу противника з необхідністю поєднується з моральним виправданням. Цілі винятково великого значення далеко від активної лінії фронту або тилових ешелонів, а отже, поза межами досяжності більш традиційної військової тактики, не втрачають раптово своєї цінності.

Українська розвідка вбила росіянина Кіріллова і його помічника через роль у російських хімічних атаках проти України. США та їхні союзники, такі як Франція і Велика Британія, проводили цілеспрямовані вбивства ісламістських терористів. За останнє десятиліття Ізраїль знищив сотні вищих командирів терористичних угруповань і бойовиків, а також вбивав іранських вчених за їхню причетність до ядерної програми цієї країни та з метою запобігти отриманню аятоллами зброї, яка може знищити єврейську державу.

Стратегічне обґрунтування для знищення цих цілей не викликає сумнівів. Вони сприяли ворожим військовим зусиллям, а у випадку з Кірілловим – були військовими агресора і звинувачувалися у воєнних злочинах.

Високопоставлені втрати спричиняють дезорганізацію і стримування. Проникнути крізь хаос бою і ліквідувати високопоставленого ворога є привабливим завданням на будь-якому рівні, особливо з появою влучної стрілецької зброї і точного вогню на великі відстані. Високоточна зброя, а тепер і безпілотні системи (і розвідувальні ресурси з усіх джерел) дозволяють військовим наносити удари по штабах і ліквідовувати ворожих командирів.

Приховані операції за межами поля бою йдуть далі, знищуючи важливі цілі у ворожих столицях та інших місцях. Це лише продовження військових дій, і коли вони проводяться з дотриманням інших законів війни, таких як уникнення непотрібних супутніх втрат або використання заборонених речовин, як-от хімічна чи біологічна зброя, етична дилема зменшується.

Ідея "одного пострілу, щоб закінчити війну" є привабливою для будь-якого військового стратега, хоча досягти цього важче, ніж здається. Навіть раптова смерть путіна чи аятоли Хаменеї не зможе повністю зупинити російську чи іранську агресію, хоча й створить хаос у москві та Тегерані.

Так само очевидно, що смерть Кіріллова не виведе з ладу російські підрозділи хімічної, біологічної та ядерної оборони. Запрацює структура військової спадкоємності, і його замінять.

Ядерна програма Ірану сильно постраждає від втрати провідних вчених, але Ісламська Республіка не припинить свої зусилля з підготовки ядерних фізиків та інших фахівців для продовження програми, як показали нещодавні події.

Довгострокова мета вбивства полягає в тому, щоб додати стримування до зриву програми. Прийняття керівної посади, яка відкрилася лише тому, що попередній очільник був підірваний під час ранкової поїздки на роботу, навряд чи додасть впевненості на кар'єрних сходах. Нові люди неодмінно зроблять крок вперед, керуючись власним патріотизмом або кар'єризмом, і навіть постійна кампанія з ліквідації таких цілей навряд чи здатна сама по собі повністю зруйнувати ворожі державні органи.

Водночас загроза вбивств, що вражає так глибоко, змушує одержимі безпекою держави дивитися всередину себе, зациклюючись на зраді та невидимому ворогові, замість того, щоб проєктувати силу назовні. Як і всі аспекти військової стратегії, це інструмент, який допомагає вигравати війни, але не інструмент, який виграє війни сам по собі.

Набагато важливіше питання полягає не в тому, чи заслуговують такі люди на смерть, і чи є сенс прискорити їхню зустріч зі своїми творцями, а в наслідках, які з цього випливають. Як стверджує Гарріс, вбивство генерала СС і спільного архітектора Голокосту Райнхарда Гейдріха є тому підтвердженням. Мало хто заслуговував на тривалу, болісну смерть, якої він зазнав, але його усунення не мало жодного значення для виконання "остаточного вирішення".

Ці занепокоєння є неймовірно важливими, але розсудливість є лише одним з елементів будь-якої стратегії. Вона не є серцевиною моральної дилеми.

Природа держави, на яку спрямовані замахи, має значення. Враховуючи зростаючий тоталітаризм росії, Ірану та інших країн, слід очікувати жахливої відплати. росія обожнює можливість виправдати свій новий ракетний залп по Києву чи іншим цивільним цілям. Здатність Ірану завдати прямого удару по Ізраїлю була обмежена високорозвиненою протиповітряною обороною цієї країни, але спроба відплати все ж була здійснена.

Це тому, що режими, які вбивають, будуть вбивати. Це в їхній природі. Обережність щодо удару у відповідь, зокрема за допомогою операцій з цілеспрямованого вбивства, не може ґрунтуватися на страху перед насильством з боку жорстоких людей.

Аргументи "за" і "проти" таких операцій повинні оцінюватися насамперед з точки зору того, чи ефективно вони зменшують здатність цих режимів до насильства.

Про автора: Майкл С. ДіКіанна є науковим співробітником Центру досліджень Міжмор'я Інституту світової політики, позаштатним науковим співробітником Йорктаунського інституту, автором онлайн-журналу Центру аналізу європейської політики. Раніше він працював консультантом у розвідувальному співтоваристві США з безпекових питань Східної Європи, Центральної Азії та Близького Сходу.

Джерело: CEPA