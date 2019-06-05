Вбивство поліцейського в Баришівці: затримали двох чоловіків зі зброєю

"Увечері затримали двох осіб в машині зі зброєю. Чи мають вони відношення, чи не мають (до вбивства поліцейського, – ред.), це буде встановлено в результаті розслідування"

Правоохоронці перевіряють двох затриманих чоловіків на причетність до вбивства заступника начальника Баришівського відділення поліції Антона Павленка.

За словами спікера поліції в Київській області Миколи Жуковича, 5 травня після вбивства поліція ввела спецоперацію "Сирена" для затримання підозрюваних. Про це повідомляє "Українська правда".

"Увечері затримали двох осіб в машині зі зброєю. Чи мають вони відношення, чи не мають (до вбивства поліцейського, – ред.), це буде встановлено в результаті розслідування", - розповів Жукович.

Він додав, якщо буде достатньо підстав, то чоловікам оголосять про підозру.

"Якщо ні, то, принаймні, ми їх будемо перевіряти щодо інших злочинів, які відбувалися за допомогою вогнепальної зброї", - підкреслив Жукович.

Як повідомляє сайт поліції Київщини, "ВАЗ-2104" з двома чоловіками і зброєю зупинили о 22:00 5 травня у смт. Баришівка.

Водієм виявився 36-річний житель міста Черкаси, який керував машиною без відповідних документів, з ним перебував 33-річний черкащанин.

У салоні авто поліції виявили два пістолети "Макарова" з глушниками, револьвер та набої.

"Під час проведення слідчий дій водій почав чинити супротив працівнику поліції", - йдеться в повідомленні.

Наразі жителів міста Черкас перевіряють на причетність до скоєння злочинів з використанням зброї.



Фото:Нацполіція

"Встановлено, що обидва чоловіки вже мали проблеми із законом. Один з них відбував покарання за скоєння розбійного нападу, інший за незаконне зберігання наркотиків", - додали в прес-службі.

Також повідомляється, що під час операції "Сирена" поліцейські поблизу столиці зупинили автомобіль "Chery", в салоні якого виявили 11 пакетів речовини, схожої на амфетамін, металевий кастет та пістолет.

Триває слідство.

Нагадаємо, що Україна у 2018 році за запитом російського слідства видала 22 осіб, у тому числі уродженця Чечні Магомеда Дукузова, підозрюваного в убивстві головного редактора російського Forbes Пола Хлєбнікова.