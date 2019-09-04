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Україна за рік екстрадувала в Росію 22 осіб

Серед них - підозрюваний у вбивстві журналіста Пола Хлєбнікова
Україна у 2018 році за запитом російського слідства видала 22 осіб, у тому числі уродженця Чечні Магомеда Дукузова, підозрюваного в убивстві головного редактора російського Forbes Пола Хлєбнікова.
Україна за рік екстрадувала в Росію 22 осіб Фото: google.com

"Незважаючи на ускладнення міждержавних відносин Росії і України, завдяки зусиллям Генеральної прокуратури Російської Федерації компетентними органами України цього року прийнято рішення про видачу в Росію 22 осіб, в тому числі Дукузова М.І., якого звинувачують у вбивстві головного редактора російського видання журналу "Форбс" громадянина США Пола Хлєбнікова", - стверджується в доповіді російської генпрокуратури про стан законності і правопорядку в РФ 2018 року. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на "РИА Новости".

Нагадаємо, що бойовики у Щасті передали українській стороні 60 громадян, які перебували в пенітенціарних установах тимчасово окупованої Луганщини. Вони продовжать відбувати покарання на підконтрольній уряду території.

 

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09 04 2019 12:33
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