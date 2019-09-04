Україна за рік екстрадувала в Росію 22 осіб
"Незважаючи на ускладнення міждержавних відносин Росії і України, завдяки зусиллям Генеральної прокуратури Російської Федерації компетентними органами України цього року прийнято рішення про видачу в Росію 22 осіб, в тому числі Дукузова М.І., якого звинувачують у вбивстві головного редактора російського видання журналу "Форбс" громадянина США Пола Хлєбнікова", - стверджується в доповіді російської генпрокуратури про стан законності і правопорядку в РФ 2018 року. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на "РИА Новости".
Нагадаємо, що бойовики у Щасті передали українській стороні 60 громадян, які перебували в пенітенціарних установах тимчасово окупованої Луганщини. Вони продовжать відбувати покарання на підконтрольній уряду території.
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