Україна за рік екстрадувала в Росію 22 осіб

Україна у 2018 році за запитом російського слідства видала 22 осіб, у тому числі уродженця Чечні Магомеда Дукузова, підозрюваного в убивстві головного редактора російського Forbes Пола Хлєбнікова.

"Незважаючи на ускладнення міждержавних відносин Росії і України, завдяки зусиллям Генеральної прокуратури Російської Федерації компетентними органами України цього року прийнято рішення про видачу в Росію 22 осіб, в тому числі Дукузова М.І., якого звинувачують у вбивстві головного редактора російського видання журналу "Форбс" громадянина США Пола Хлєбнікова", - стверджується в доповіді російської генпрокуратури про стан законності і правопорядку в РФ 2018 року. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на "РИА Новости".

Нагадаємо, що бойовики у Щасті передали українській стороні 60 громадян, які перебували в пенітенціарних установах тимчасово окупованої Луганщини. Вони продовжать відбувати покарання на підконтрольній уряду території.