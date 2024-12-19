Вбивство російського генерала не змінює хід війни – NYT

Ексспівробітник ЦРУ Дуглас Лондон каже, що ліквідація генерала справить психологічний ефект на російські еліти, які відтепер не почуватимуться в безпеці, проте на хід бойових дій це не вплине.

Вбивство генерала-лейтенанта Ігоря Кіріллова у москві 17 грудня продемонструвало високий професіоналізм і винахідливість українських спецслужб. Однак це був тимчасовий тріумф, який суттєво не покращить позиції України у війні з росією.

Про це пише американське видання The New York Times.

Усунення високопоставленого військового керівника розлютить кремль і може поширити страх серед російської еліти, однак не матиме позитивного для України впливу на фронт, зазначають журналісти з посиланням на військових аналітиків.

"Я думаю, що є психологічний вплив, який говорить елітам: ми можемо знайти вас, де б ви не були, і ви в небезпеці. Та не думаю, що це справді вплине на їхні (українські — ред.) військові можливості", — сказав Дуглас Лондон, що тричі працював начальником відділу ЦРУ до виходу на пенсію у 2019 році.

В матеріалі зазначається, що зараз ситуація для українських бійців на полі бою неухильно погіршується, бо ЗСУ поступаються ЗС рф кількістю та оснащенням, тому таємні операції та диверсії можуть стати одним із небагатьох корисних інструментів в арсеналі України.

Журналісти наголошують, що з початку вторгнення росії до України ніколи воєначальника такого рангу не вбивали на такій відстані від лінії фронту.

Вбивство генерала ЗС рф у тилу: аналітики говорять про негативні наслідки

За словами Ральфа Гоффа, колишнього високопоставленого співробітника ЦРУ, вбивства російських воєначальників у російському тилу є для України "стратегією необхідності", проте зрештою можуть стати контрпродуктивними.

"Українці бачать тут можливості. Вони намагаються розпалити російські еліти, щоб змусити путіна укласти угоду. Я вважаю, що це помилкова стратегія. Якщо вони не будуть обережні, вони створять протилежний ефект. Вони настільки розлютили росіян, що ті сказали, що не зацікавлені в переговорах", — сказав Гофф.

За словами чиновників США, адміністрація президента Джо Байдена намагалася використовувати залежність України від західної допомоги для стримування подібних операцій. Якщо ж новообраний президент Дональд Трамп скоротить допомогу, українські спецслужби частіше вдаватимуться до таких методів.

"З приходом адміністрації Трампа українці шукають, як вони можуть більш ефективно використовувати асиметричні операції: як операції з убивства, які вони робили, так і удари на далекі відстані з використанням власних безпілотників і ракет", — зазначив ексначальник відділу ЦРУ Дуглас Лондон.

У матеріалі також наводиться анонімний коментар старшого офіцера Сил спеціальних операцій ЗСУ, який сказав, що подібні до ліквідації генерала Кирилова операції мають "нульовий" ефект і не впливають на тактику та стратегію. За словами офіцера, рф знайде генералу заміну та під час імовірних переговорів наполягатиме на припиненні таємних операцій в тилу як частині мирного врегулювання.

Раніше журнал The Economist написав, що вбивство Кіріллова, можливо, є найбільш зухвалим і резонансним, здійсненим українцями сьогодні. Але воно не перше. Секретне П'яте управління контррозвідки СБУ, яке має мандат на здійснення цілеспрямованих вбивств за кордоном, і ГУР, українська військова розвідка, активно діють на російській території.