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Вбивство вчителя у Франції: правоохоронці затримали 11 підозрюваних

Сам нападник не був студентом коледжу
Французькі правоохоронці затримали 11 осіб, підозрюваних у причетності до вбивства вчителя історії, який демонстрував карикатури на пророка Мухаммеда.
Вбивство вчителя у Франції: правоохоронці затримали 11 підозрюваних Фото: gettyimages

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro/AFP. 

Серед взятих під варту - батьки чеченця, який скоїв напад, а також його дід та молодший брат. 

Також це батько студента, який оприлюднив у соцмережах відео з погрозами на адресу вчителя, і ще декілька осіб, які спілкувалися з нападником невдовзі перед вбивством. Серед них відомий активіст-ісламіст Абдельхакім Сефріві. Днями він опублікував відео, в якому засуджує викладача. 

Напередодні прокурор Жан-Франсуа Рікар підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що нападником був 18-річний чеченець, який народився в Москві. Він на законних підставах проживав у Франції як біженець. Сам нападник не був студентом коледжу. 

Президент Еммануель Макрон у своєму зверненні до нації у зв’язку з вбивством заявив, що нападник своїм вчинком "хотів убити Республіку разом з її цінностями" та що уся Франція стане на захист викладачів і їхнього права вільно та безпечно робити свою роботу, виховуючи вільних громадян. 

Фото: AFP

 

Міністр внутрішніх справ Жераль Дарманен оголосив, що уряд готує низку заходів у відповідь на теракт.

Тим часом у коледжі, де працював вбитий Самюель Паті, вшановують його пам’ять, із плакатами "Je suis Samuel" ("Самюель - це я") та словами подяки. 

Фото: AFP

Нагадаємо, що у Франції чеченець обезголовив вчителя історії, який показував дітям карикатури на Мухаммеда

 
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18 10 2020 14:09
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